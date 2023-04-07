年長者疾病、憂鬱纏身 醫：愛笑有助減少退化

圖片來源／健康醫療網

許多老年人因疾病纏身，走不出憂鬱症 。台灣愛笑瑜珈協會理事長、復健科醫師林頌凱表示，有些人碰到事情時總會防範於未然，往負面方向思考，尤其年長者更容易出現憂鬱。不過，多笑可以刺激多巴胺、血清素分泌，讓身體自然放鬆，釋放壓力，進而減少退化與憂鬱症的惡性循環。

健康不佳、喪偶 容易導致憂鬱症

社團法人臺灣憂鬱症防治協會指出，老年期憂鬱的社會心理危險因子包含：低社經階層、身體健康狀況不佳、失能、社交孤立、隔離、搬家、遷徙、喪偶、容易焦慮緊張個性。

許多研究顯示，老人出現愈多身體不適抱怨時，憂鬱的可能性也隨之升高。其中，疼痛症狀特別與憂鬱有關，而又以頭痛與憂鬱最受到關注。

然而，老人常以身體症狀來隱藏其憂鬱情緒，高達50%的老年憂鬱在內科或家庭醫學 科門診被遺漏掉，也因此老年憂鬱症的人常會有反覆四處就醫之情況。

「笑」可刺激多巴胺、血清素分泌

林頌凱表示，笑是一種刺激，可以讓身體處於愉悅狀態，刺激多巴胺、血清素分泌等，透過簡單的唱兒歌、小遊戲、戶外活動，就能夠讓身體自然放鬆、釋放壓力，能夠減少退化，而且失智 症、憂鬱症者有外在刺激，就能減少惡性循環。

接觸愛笑運動10年的林頌凱分享，自己起初參加愛笑運動時，笑起來很尷尬、很假，而且怕被病人誤會「林醫師起笑」。但練習愛笑久而久之，不僅眼睛明亮有神，腦袋清晰度也會提升。

「笑多久」才會有改變？林頌凱表示，笑可以馬上轉換心情，讓人從愁眉變成展顏。如果本身很鬱悶，至少需要3周時間從家裡走出戶外，並經過21次的練習，讓身體漸漸習慣。醫院內還會搭配30秒交叉跳，維持2至3個月的訓練期，有助於鍛鍊身體反應能力，加強心肺功能、腿部肌肉力量。

笑不分年齡、性別及身體狀況，健康的人笑可以更健康、感染他人；亞健康者笑也能更加健康。例如年長者、有情緒困擾、中年家庭主婦等，都能夠從事愛笑運動，重拾愉悅心情。

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