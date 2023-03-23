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名醫養生祕訣 爬山、攝影、常保心情愉快

沈能元
台北榮總院長陳威明在醫院管理上，落實「五好」理念。(本報資料照片)
台北榮總院長陳威明在醫院管理上，落實「五好」理念。(本報資料照片)

「北榮在，不遠遊，遊必有方」，台北榮總院長陳威明，最大的興趣就是攝影及爬山，但出門爬大山往往需要二、三天，山上手機收訊不好，如果院內有緊急事情聯絡不上，他覺得對不起醫院和同仁，因此就任院長後，打消了爬大山的念頭，「如果要登大山，就是退休後，再好好享受爬山的樂趣」。

在攝影上，令陳威明最感動的一張照片，是「斑比」在海邊玩耍，一個海浪打上來，「斑比」全身被海水淋濕。他回想，當時完全沉浸在拍攝的過程，完全不在意浪花打了上來，拍完後全身濕透，也留下了最珍貴的照片。

「斑比」是陳威明家中養的「米克斯犬」，現在14歲，牠的身形很像小鹿，取名來自「小鹿斑比」。2009年牠三個月大時，被多位領養人陸續退回，原因是台灣民間習俗「養白腳蹄的狗，會帶來不吉利」，但陳威明對太太林佩玉開玩笑說，「我們八字比較重，就帶回家養了」。往後他就帶著「斑比」上山下海，像家人一樣。

陳威明維持健康自有一套哲學。每天保持心情愉快，開刀拿鐵槌訓練上肢，快走查房訓練下肢，在醫院吃由營養師配置菜色的便當，營養均衡，如果回家晚了，太太會煮一碗有蛋、青菜、豆腐的麵給他吃，「這是最大的幸福。」

北榮前一陣子推出新的口罩款式，盒子背後有一行字「不具名旅居瑞典設計師無償設計」，其實這是陳威明愛女設計的，她現為瑞典知名設計公司的部門首席設計師。

陳威明說，女兒是北榮永遠的義工，設計口罩圖樣及建物指標等提升北榮形象的作品，無償提供給北榮使用，家人對北榮只有奉獻，這是他心中擔任公務人員基本的信念。

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