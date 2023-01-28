如何與失智症長輩相處？醫師分享照護守則與應對技巧

圖片來源 ／健康醫療網

「這裡是哪裡？你要把我帶到哪裡去？我要回家！」、「我的東西怎麼不見了？是不是你亂拿？」、「你又沒有跟我說今天要去看醫生，我不要去！」這些都是失智 症患者生活中可能出現的對話。常見的狀況包含：忘記自己的家在哪裡、忘記物品擺放位置、忘記剛剛的對話、忘記自己早已退休 、不記得長輩已經過世等等。這些因為因腦部退化而引起的記憶障礙，時常衍生出「講不聽」、情緒波動、言語衝突等問題。

理解失智症

失智症為大腦功能喪失後產生的一系列認知障礙，是一種不可逆、漸進性的神經退化性疾病。影響的認知功能包含：複雜注意力、執行功能、語言能力、學習與記憶力、感覺運動統合以及社會認知。而造成失智症的病因有數種，常見的為阿茲海默失智症（Alzheimer’s disease）、路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies）、血管型失智症（Vascular dementia）以及額顳葉型失智症（Frontotemporal lobe degeneration）。

台灣國泰綜合醫院精神科臨床心理師 陳惠娟表示，以最普遍的阿茲海默症為例，患者較早被發現的症狀通常是記憶力衰退，容易忘記事情使他們的生活受到影響，與家屬的互動也容易因此產生衝突。這時候照顧者或家屬需要適時調整互動模式，以緩解可能被引爆的負面情緒。

如何照顧失智患者？

照顧者該如何與失智症護者和平共處？臨床心理師陳惠娟表示，首先可調整對話模式，耐心回應，避免強調「剛剛已經說過了」。

由於患者大腦處理記憶的區域出現問題，產生記憶困難，即使重複多次，仍舊難將新事件儲存在腦中，難免出現重複詢問的狀況。臨床心理師陳惠娟提到，此時對患者強調「剛剛已經說過了」，非但無法改善記憶問題，還可能造成患者的焦慮和挫折，引發他的負向情緒。

尤其在需要患者配合時，若雙方情緒緊繃，只會造成反效果。臨床心理師陳惠娟提醒，在面對患者的重複詢問時，需要花點心思耐心回應，或是替患者準備記事工 具，協助記錄重要事件，讓患者忘記時有地方可以查找。

另外，也要「減少糾正」，臨床心理師陳惠娟指出，大多數人都不喜歡自己所認知的現實被嚴厲的糾正，失智症患者也不例外，患者被直接糾正時，容易出現明顯反彈。

陳惠娟建議，與其直接否認患者，不如試著用描述實際狀況的方式暗示患者現實，例如，當患者說錯年份日期時，避免使用糾正的方式說「現在才不是1996年！」，可以改成「我想今天應該是2023年1月28日喔」，或是避免說「某某早就過世了啦！」，可以改成「某某好久都沒有來我們家了呢」，如果患者還是不能接受，也許可換個角度，在無傷大雅的情況下，不贊同也不否定，允許個案活在自己所認知的現實。

此外，「提供線索並主動予以肯定」也很重要。失智症患者在初期可能會開始意識到自己記憶出現問題，會努力嘗試想要「記起來」，陳惠娟提到，這時可以試著提供一些線索，讓他自己慢慢理解。

例如，當失智症患者忘記自己是否用過餐，可以詢問：「你現在會餓嗎？」，如果回答是「不會」，那就可以順著說：「我想也是，你剛剛午餐吃很多，吃兩碗飯還把湯喝完了」，或是當患者在尋找物品時，先避免說「怎麼又忘記了」，可以試著提示「我記得你看報紙的時候有戴眼鏡，會不會放在客廳桌上？」

臨床心理師陳惠娟提醒，對於患者的嘗試應多予以引導及肯定，避免打擊個案的信心。

失智患者就如同大小孩 陪伴就是最好的成長

失智症患者的認知功能隨著時間逐漸衰退，也讓照護愈加困難。當患者因為退化而逐漸遺忘家人，甚至對盡心盡力的照顧者大呼小叫，難免會讓人感到無力與沮喪。然而，患者的想法和行為出現改變，是因為大腦運作出了問題，即便他遺忘了許多人事物，照護者與患者當下的相互陪伴卻仍真實存在。在這些時刻，重要的不是患者如何記得這個世界，而是如何能讓彼此好好相處。在過程中接納這些生活的改變，心情平靜地互相陪伴，在逝去的記憶中留下美好。

資料來源：https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/258-3-8.pdf

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資料來源：健康醫療網

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