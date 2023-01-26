老人吞嚥功能下降易噎到 出現「這動作」應就醫

圖片來源 ／健康醫療網

去年冬至過後，台灣大林慈濟醫院一連收治兩位兩人家，分別是因為吃包子及冬至湯圓，造成異物在氣管阻塞，雖然都是在家人在場的狀況下噎到，但很可惜在送醫的過程中因為呼吸道的阻塞，引起心跳停止，雖都一度恢復心跳及血壓 ，但後續兩位患者皆因缺氧過度對腦部造成傷害，不幸在一周之內相繼往生。

「哈姆立克」推出異物 獨處適用「高背椅」自救

台灣嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主任陳信均表示，若是被噎到時，可能會用手握住喉嚨，說不出話，如果看到有人被噎到，而病人意識清醒，還可以配合，可以採取哈姆立克急救法，站在病人背後，一隻腳向前跨進病人兩胯之間站穩，一手握拳，另一手抱住拳頭，從病人肚臍上方一點的地方，以每秒一次左右的速度往上對橫膈膜擠壓，可以發揮類似幫浦的效果，再由橫膈膜推動肺部，用肺部的空氣將異物推出來。

若是病患噎住的狀況很嚴重，已失去意識，就需找個安全的地方讓病人躺下，查看口腔有無可以掏出的異物，測量是否有心跳、呼吸，若是沒有呼吸、心跳，就要趕快進行CPCR，同時打急救電話求救；若是自己獨自一人時突然被噎到，可以利用高背椅自救，將身體靠到椅背上，用力推擠，試圖將梗塞的異物擠出來。

食物應適度剪小塊 老人退化從「喝水」開始

陳信均提醒，若家中有吞嚥功能較差的老人，吃東西時要特別留意，尤其春節吃到黏稠的年糕、湯圓或果凍等食物的機會比平時多，在飲食上就要小心，針對一些黏稠、不好吞嚥的食物，如包子、年糕、湯圓、果凍、布丁等，要適度剪成小塊再讓老人家取用，避免不慎噎到，危及生命。

值得注意的是，喝水時很容易嗆到，這是老人家慢性退化的情況，但很容易被忽視。建議當家中的老人家開始出現喝水時容易咳嗽或嗆到的情況，最好帶到醫院就醫，做進一步的檢查及處理。

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