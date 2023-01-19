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名醫登山修練意志 騎單車維持體能

記者黑中亮／綜合報導
台灣竹山秀傳院長莊碧焜熱愛登山，曾經登上玉山主峰30多次，創設玉山醫療站。（圖：莊碧焜提供）
台灣竹山秀傳院長莊碧焜熱愛登山，曾經登上玉山主峰30多次，創設玉山醫療站。（圖：莊碧焜提供）

台灣南投竹山秀傳醫院院長莊碧焜，斯文的外表下，很難相信熱愛登山的他，曾經登上玉山主峰30多次，多年來不靠協作，率隊從登山口出發到抵達玉山醫療站。長距離的上坡路段，鍛鍊出堅強的意志力，正是他愛運動的「修鍊」，尤其登山不只是考驗體能，更是超越自己的挑戰。

從醫以來，莊碧焜曾任行政及醫療副院長25年，工作及生活都非常忙碌，迎向挑戰的同時，也體認到「人一輩子都在休息和工作之間，進行一個適度的平衡」。全心投入工作時，他不讓自己感到疲倦，最重要是做想做的事，樂在其中，就不會是負擔，自然就不會累。

莊碧焜年輕時好動坐不住，跑步很快的他，幾公里的距離只要10分鐘就跑完，一度有去當運動員的打算，但被父親以「當運動員沒出息」勸說下，只好專心求學。大學時愛上打網球、登山，以跑步來安定心靈，課餘曾經登上多座百岳。

後來在竹山秀傳醫院組建玉山醫療隊，莊碧焜領軍醫療隊人員，每年年初及年尾都會登上玉山，迄今已攀登玉山主峰30多次。

雖然年輕時愛打網球，但考慮容易造成運動傷害，如今60歲的莊碧焜多以跑步、騎自行車維持體能。莊碧焜也常去戶外登郊山，有空就去登大山，他在登山過程中，體會到「見山是山、見山不是山、見山又是山」的不同心境轉變，體認不少身心靈的人生體悟。

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