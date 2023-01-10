忘記剛剛的事、失去判斷力、個性改變 預防失智靠5招健腦

圖片來源 ／健康醫療網

經常聽到長輩或病人詢問：忘東忘西、記憶力好像變差，我是不是得了失智 症？以台灣為例，失智人口數平均每天將增加近48人，等於每30分鐘便增加1位。隨著全球老年人口不斷增加，失智人口也逐年攀升，迄今醫學上仍沒有治癒的妙方，如何預防失智症上身，是你我都需要了解的議題。

什麼是失智症？是疾病非正常老化

簡單來說，失智症是一種疾病現象而不是正常的老化，高雄市立聯合醫院職能治療師楊紫吟表示，很多人都以為人老了就會這樣，因而忽略就醫的重要性，但事實上長輩可能已經生病，且應該要接受更進一步的治療。

失智症是一種漸進式功能退化症狀的名詞，可能出現明顯的記憶力衰退、智力減退、思考障礙、社交及情緒功能障礙以及異常行為。楊紫吟分享，通常初期會遺忘剛剛發生的事情，對處理日常生活作息及過去熟悉的工作產生困難。

病人還可能出現個性及行為的改變、失去判斷力、說話時找不到合適的字眼來表達、思考障礙或是對於一些指示無法遵從等。

失智症三大類 阿茲海默症 為其中一種

失智症有很多不同的導因，大致可分為三類：退化性失智症、血管性失智症和其他因素造成的失智症，有時病人也會同時存在兩種或以上的病因（混合性）。楊紫吟說明，常見的退化性失智症有阿茲海默症、額顳葉型失智症等；血管性失智症則是因為腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良、腦細胞死亡導致智力減退。

失智症五大核心症狀

(1)記憶障礙：失智症病人即使透過相關回憶的提醒，仍然無法想起忘記的部分。

(2)定向力障礙：定向力指的是對時間（年、月、日、時）、地點（自己身在何處）、人物（人際關係）的認知能力。可能無法辨別上午、下午、季節，出現迷路、無法判斷自己與周遭親人的親屬關係。

(3)理解力障礙：思考速度變慢、無法同時處理兩個以上的訊息等。

(4)執行能力障礙：無法擬定計畫並依照計畫進行。

(5)情感變化：無法預測他人的反應以及展現出不適切的情感表現。

預防失智、儲存腦本 靠五招腦力運動

邁入老年以後，除了銀行需要儲存退休金，也需要儲存腦本，國健署建議多動腦可以預防失智。高雄市立聯合醫院整理出以下增進腦力的活動，建議民眾平日多加練習，以降低罹患失智症風險。

(1)簡單的自我訓練，如閱讀書籍、抄寫文章、背歌詞、寫日記、簡單的數學運算練習等等。平日動會想偷懶，腦力運動也是如此，因此可以安排固定的練習時間，養成健腦的生活習慣。

(2)多用腦，將記憶訓練融入生活，如少用計算機，像餐飲、購物消費可試著用心算算出大略金額，或是先在腦中規劃好要去採買的物品，背下來後再前往採購。

(3)參加課程，學習新事物。可尋找居住社區周邊的資源，如社區據點、樂齡中心、銀髮族課程等，除了動態的有氧運動、肌力訓練課程，也有靜態的書法、手工藝、智慧型手機 操作等相關課程。正所謂活到老學到老，既可以預防失智，更可以探索學習興趣、豐富生活。

(4)桌遊活動，如打麻將、下象棋、玩撲克牌、拉密等等。桌遊既可以提升長者的專注力、反應力、記憶力，在與夥伴的互動當中，也能增加社交互動能力以及溝通能力，兼具娛樂效果與促進身心愉快的優點，好處多多！

(5)參與繪畫、園藝、烹飪活動，動腦也動手，是良好的認知活動，完成作品後也能獲得成就感並陶冶身心。

人人皆生而平等，有一天我們會邁入老年，隨著年紀的增長，罹患失智症的風險就會提升，楊紫吟提醒，想要健康的老化，現在就要開始動腦存腦力，有效遠離失智症。

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資料來源：健康醫療網

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