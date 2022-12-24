長者注意 冬天下肢冰冷、疼痛 小心腳中風

徐中和醫師（中）表示，年紀大的民眾，天冷時也應警覺下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」。(圖╱國醫藥大學附設醫院提供)

冬季是心血管疾病的好發季節， 血管阻塞發生的機會大幅增加，台灣中國醫藥大學附設醫院提醒，年紀大的民眾，除了要小心天冷引發心臟血管硬化，導致心肌梗塞或腦中風 ，也應高度警覺下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽、截肢，也就是俗稱的「腳中風」。

周邊動脈阻塞 72歲婦險截肢

心臟血管中心周邊血管科主任徐中和說，1名72歲婦人有高血壓 、 心臟冠狀動脈阻塞，以及甲狀腺機能亢進病史， 並出現陣發性心房顫動，最近還出現右下肢冰冷、疼痛。經檢查，患者右下肢膕動脈發現血栓，立即召集「24小時溶栓團隊」施以導管溶栓等手術 治療，避免截肢的危機。

80歲多重病史 劇痛急診治療

另一個案是80歲男性，患有高血壓、糖尿病、心臟冠狀動脈阻塞、持續性心房顫動並心衰竭等多重病史， 最近因為右下肢冰冷且劇痛一天急診，後來在他的下肢前脛動脈發現血栓， 造成下肢血液循環不良，經過緊急導管溶栓手術等相關治療， 血栓順利移除。

棘手疾病 截肢仍有命危風險

徐中和說，周邊動脈阻塞性疾病在下肢最為常見，臨床症狀包括患肢溫度降低，常感覺冰冷、麻木、走路疼痛、腿部潰瘍等。嚴重時，肌肉組織會發生缺血性壞死，甚至被迫截肢。且截肢後也容易再面臨命危風險，是非常棘手的疾病。高風險因子包括老化、家族病史、吸菸、糖尿病、肥胖和三高等，研究統計發生率約12%，尤以步入中年的45歲以上的人居多。

黃金6-8小時 緊急血栓清除

徐中和說，罹患心房顫動的病人，平常一定要規則服用抗凝血劑，以預防血栓形成。若患病送醫，醫護團隊必須搶在病人動脈血管阻塞的黃金6到8小時內，確定下肢血管阻塞位置後，緊急進行血栓清除、血管繞道等血管重建手術，才能避免造成肌肉組織永久性壞死。