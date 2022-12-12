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失智奶奶從靠人餵食回復到自行吃飯 1照顧模式防快速失能

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

88歲的蘇姓奶奶失智，生活功能退化，手部僵硬，靠人餵食，住進台灣衛福部彰化醫院附設護理之家之後，靠著肢體及體感訓練，半年後竟回復到可以自行吃飯，家人都感到詫異。

家人日常生活樣樣服侍

護理之家副護理長陳彥婷說，失智的蘇奶奶半年多前住進來的時候，必須靠人餵食，如果要自己吃，手部沒力量，拿湯匙很吃力，也對不準嘴巴，容易嗆咳，而嗆咳易引發吸入性肺炎，對長輩很危險，是常見的死亡原因，如果一再嗆咳，可能就要評估鼻胃管置入，但如此很快會造成咀嚼能力完全失去，常會出現懸崖式的退化速度，可能就難以回復生活功能。

陳彥婷表示，原來蘇奶奶在家裡時，家人心疼奶奶，總是服侍得很好，食物加入增稠劑變成黏稠流體，以減少嗆咳，同時餵奶奶進食，奶奶幾乎不動，無形中奶奶的肢體機能和體感退化。

自立支援照顧模式 發揮現存功能

彰化醫院長照部長廖曜磐指出，給老人家「自立支援照顧」的個別化照護，就能提高功能回復的可能。他們對蘇奶奶啟動「自立支援照顧」模式，這種模式從日本開始，也就是針對長輩個案，給予個別化照護，以發揮現存的功能，延緩持續失能。

廖曜磐說，蘇奶奶生活功能退化，手部無力，所以給予肢體復健，每天進行肢體阻抗等力量訓練；吞嚥退化導致嗆咳，由語言治療師進行口腔肌肉能力、靈活度和控制能力訓練，讓咽部吞嚥肌力提升，同時進行體感訓練，讓湯匙能順利送進嘴巴，如此一來，咀嚼功能大幅恢復，減緩失能速度，有比較好的生活品質。

三不政策 讓長者重拾尊嚴

從臨床經驗發現，長輩只要吞嚥出現困難，開始不咀嚼，腦部就受不到刺激，整體功能將面臨急速退化的困境，這是退化最常見的關鍵之處。

陳彥婷表示，「自立支援照顧」訴求零約束、零尿布、零臥床的三不政策，讓長輩復能、重拾尊嚴。如果進入失能階段的長輩由家屬自行照顧，也應該這樣做，重視長輩基本的生理功能運作。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56107

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