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長者預防失能、避免衰老 2彈力帶運動對抗

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

人老了之後害怕的就是失能，擔心老後無法移動，需要仰賴他人，成為家人甚至是社會的負擔。

衰弱是退化前兆 恐致失能、死亡

衛福部南投醫院吳政軒物理治療師表示，長者面對高齡化除了衍生多重慢性病外，衰弱亦是高齡者退化的前兆，研究指出老化引發之非刻意性體重減輕，隨之而來的問題，如營養不良、衰弱、肌少症等，將導致身體功能下降。

而老人衰弱過程是連續且動態性的互相影響，若未即時診斷、介入治療，則衰弱進展快速，將增加失能或死亡風險。

個別訓練計畫 一周一次、一次30分鐘

吳政軒物理治療師表示，長者可利用彈力帶及手邊隨手可得的物品來增加肌力、平衡及柔軟度。建議一般健康的年長者在家也可以做，頻率則可安排每天一次每次20-30分鐘的運動，如要增強強度可以選擇磅數較重的彈力帶即可。

2居家訓練 預防衰老、延緩失能

有多種運動項目可以選擇，下列舉例兩項運動供長者在家進行適當訓練：

1.肩前屈：可增加胸大肌及前三角肌肌肉力量。坐在椅子上，一手將彈力帶握住，一端固定於大腿下方，將手肘伸直，肩膀慢慢往上舉高，維持10-15秒，再慢慢放下。

2.膝伸直：可增加大腿後側、大腿前側、小腿後側肌肉力量。坐在椅子上，將彈力帶由足背交叉繞過腳底，雙手抓握彈力帶。大腿和膝蓋都保持彎曲，慢慢將膝蓋伸直，腳往下踩維持10-15秒，再慢慢回來。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55938

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