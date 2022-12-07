「媽，別鬧了…」喪偶想再婚 如何說出口

熟齡族可將感情事分享給朋友聽，他們也可幫忙把關。(Getty Images)

問：我今年56歲，中年喪偶已屆3年了，好不容易從喪夫之痛走出來，如今找到一位覺得可以一起生活的另一半，他給予我很多愛與關懷，很多人會認為都已經50好幾了就不要結婚，可是我們都覺得攜手過婚姻生活是很好的。但我有2個孩子，一個27歲、一個18歲，由於距離丈夫逝世時間似乎有點短就要再婚，加上對方年紀比我小5歲，擔心子女的感受，難以啟齒，我該怎麼做呢？

前一段時間熱播的Netflix 劇集「媽，別鬧了！」講述60歲媽媽在另一半去世後，放下哀傷情緒，尋找第二春，女兒們聽了差點沒昏倒！「熟齡再婚」議題正熱，劇中比莉飾演的媽媽追愛，幽默又有點荒唐，激起滿滿共鳴，現實生活中也有不少人想再婚，但是礙於子女感受，難以開口。心理師 指出，熟齡再婚，子女擔心的不只是觀感，因為年紀大再婚牽涉的東西更多，和年輕時二婚不一樣。

婚姻牽涉決策 影響家人

台灣柳營奇美醫院血液腫瘤 科臨床心理師林維君表示，婚姻本身雖然是以愛情為出發，但事實上是正式的法律關係，會加入在雙方的親屬網裡面，「個人的決定會牽涉到其他人的生活」，在醫療臨床上看見很多需要親屬簽同意書，會影響到關鍵醫療決策，例如拔鼻胃管。所以很多熟齡即使有新對象，可能不會結婚，傾向「拍照留念」確認關係，同居就好。

林維君說，有些人勇於踏入婚姻，是希望有家有保障、有名分，但熟齡再婚就像三明治卡在中間，孩子不夠信任新的家人，就會有疑慮。

保護與防衛 關鍵在信賴

熟齡再婚，能不能夠讓對方的家人信賴是很重要的。林維君指出，特別是孩子若處在青少年時期，對他來說就是「多個爸爸」，他心裡會思考：「你來的話會成為我的家長，多一個人管我嗎？」、「你能不能成為家裡的幫助，還是會成為麻煩？」就像有些子女會遇到一些情況，媽媽和情人是姊弟戀，對方經濟能力不佳吃軟飯，造成家裡負擔。

「因為不知道對方如何，也會擔心你被騙。」這個可能也是很多爸媽要再婚，子女會存疑的點，有些熟齡久未談感情，遇到有人示愛反而感到驚慌又開心，都沒有見到一次面，就掉進感情陷阱，這時候孩子大了、夠成熟，可能也因為不夠認識父母的另一半，基於想保護的心情，有防衛心。

保持社交 多與子女交流

林維君表示，有些5、60歲的大人會有點「少年感」，想要自己做決定，不想讓子女干涉。但如果熟齡族群保持流通的人際關係，有自己的社交圈會比較好，比如將感情事分享給朋友聽，如果對方感覺到有異，怎麼會還沒見面就教你匯錢，會提醒「你會不會被騙呀！」如果都藏起來自己面對，會模糊判斷。

她建議，可以多向家人分享感情生活的點滴，「聊聊怎麼認識、怎麼互動」，當子女多參與討論，年輕人對於社會的趨勢多了解，能輔助爸媽做判斷，而且在自己面臨決定的時候，更容易讓他們接納，因為已經對對方有一定了解了。