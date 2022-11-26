8旬婦睡醒眼中風 好發3族群要注意

視力突然模糊，當心眼中風，透過藥物治療可回復視力；圖為示意圖。（Getty Images）

若視力突然模糊，小心眼中風 。81歲林女士有高血壓 ，過去曾接受白內障手術治療，並且置放人工水晶體，平時視力維持不錯，但某天睡午覺醒來，右眼突然視力模糊，起初不以為意，隔天右眼視力依舊沒改善，急赴眼科求診，經檢查竟是「眼中風」，透過藥物治療才回復視力。

台灣書田診所眼科主治醫師張夏怡表示，林女士經診斷為視網膜分支靜脈阻塞併黃斑部水腫，視網膜血管阻塞就是所謂的「眼中風」，是導致中老年人視力喪失的重要病因，僅次於糖尿病視網膜病變。

臨床上眼中風大多為「視網膜分支靜脈阻塞」。張夏怡指出，當視網膜血管阻塞後，會使視網膜無法獲得由血管帶來的養分與氧氣，其中靜脈阻塞造成血管中的液體滲漏至視網膜中，導致視網膜受損與黃斑部水腫。

視網膜血管阻塞常見症狀，包括單眼突發且無痛的視力減損或喪失。張夏怡說，治療方向主要以減少液體滲漏、消除視網膜水腫，常見方式為玻璃體內注射抗血管新生藥物；針對視網膜靜脈阻塞較嚴重患者，施打玻璃體內注射抗血管新生藥物外，另需以視網膜雷射治療。

三高 、抽菸、50歲以上 要留心

視網膜血管阻塞好發族群，包括患有三高、抽菸、50歲以上族群，尤其青光眼患者因眼壓過高，阻塞機會更高。據統計，曾發生視網膜靜脈阻塞患者，約六分之一在未來五年內可能會在同眼或另一眼再次發生，建議民眾定期追蹤病情及戒菸，減少再次眼中風的可能。

張夏怡提醒，民眾接受治療後，務必定期回診追蹤，因視網膜靜脈阻塞病情會隨時間有所變化，且眼中風也可能是腦中風前兆，提醒民眾若出現單眼視力模糊、單眼看東西時物品呈現扭曲變形、單眼視線範圍中有區塊或整片都看不到時，應進速就醫，避免延誤治療時機。