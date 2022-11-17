我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

喝乳清就會長肌肉？銀髮長輩「喝這杯」效果更好

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

近年盛行健身，許多民眾都很重視肌肉量的多寡，尤其蛋白質是肌肉組成的關鍵，帶動乳清蛋白飲品風潮。不過，許多民眾聽到乳清蛋白時，誤以為「只要喝了就會長肌肉」。董氏基金會營養師黃令璧表示，乳清蛋白補充劑缺乏酪蛋白，銀髮族若想要防止肌肉流失，每日攝取2杯牛奶效果更好。

長者需攝取比年輕人更高量的優質蛋白

近年各式乳清蛋白粉沖泡飲品不斷推陳出新，時常聽到長輩詢問：「想要長肌肉是不是就要多喝乳清蛋白最有效？」

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，雖然成年人進行阻力訓練並額外攝取蛋白質能加強增肌的效果，但在銀髮族身上效果卻不一致，因為各個實驗所補充的蛋白質種類或劑量不同，且隨著年齡增長，人體消化合成、代謝能力降低，長者需要攝取比年輕人更高量的優質蛋白，才能幫助肌肉增長。

牛奶富含有助於肌肉增長支鏈胺基酸(BCAA)，牛奶中BCAA的比例比黃豆或牛肉都高，而純乳品具營養多樣性，包括鈣、維生素B2等，直接攝取才能獲取最完整的營養。每日攝取乳品是最容易滿足鈣質的方法，取得也方便。

董氏基金會營養師黃令璧表示，使用乳品製成的蛋白質補充劑，能進一步額外提升阻力訓練的增肌效果，尤其對於日常飲食中蛋白質攝取量不足（≤1.1 克/公斤體重/天）的長者效果更加顯著。

各種蛋白比一比

１乳蛋白：

牛奶中所含蛋白質的總稱，包含約80%酪蛋白、20%乳清蛋白。消化後能快速釋放胺基酸，刺激肌肉蛋白質合成。

２酪蛋白：

在牛奶凝乳中發現的蛋白質。可促進肌肉蛋白質合成，還會持續緩慢適度的釋出胺基酸，在人體睡眠或空腹期時，避免肌肉蛋白分解，進而維持和增加肌肉量。

３乳清蛋白：

在牛奶凝乳後由牛奶分離出的液體成分稱為乳清，從乳清中提煉出的蛋白質稱為乳清蛋白。

牛奶的乳蛋白增肌效果比乳清蛋白更好

值得注意的是，長者若想要提升阻力訓練額外的增肌效果，須攝取含有超過22g乳清蛋白的補充劑，但若是乳蛋白只要攝取10至15g就足夠，也就是每日約喝1.5至2杯牛奶效果最好。

為何乳蛋白增肌效果比乳清蛋白更好呢？就是因為它消化後能快速釋放胺基酸，刺激肌肉蛋白質合成。乳清蛋白在精製時會與乳品中的酪蛋白及大部分營養素分離，乳清蛋白補充劑並不含酪蛋白；而酪蛋白除了促進肌肉蛋白質合成，還會持續緩慢適度的釋出胺基酸，在人體睡眠或空腹期時，避免肌肉蛋白分解，進而維持和增加肌肉量。

黃令璧強調，牛奶勝於乳清蛋白的關鍵在於乳蛋白含有乳清蛋白及酪蛋白，能夠長時間維持體內胺基酸的可用性，有助於防止銀髮族的肌肉流失，因此每日2杯牛奶結合阻力訓練是增肌的最佳策略。若有乳糖不耐症，也可改為攝取優酪乳來補充。

【延伸閱讀】

年長者跌倒不只因為骨鬆　肌少症也是失能殺手

增肌也是提升免疫力的關鍵！40歲後的必修課，醫師教你養肌2關鍵

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55759

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 蛋白質 牛奶

上一則

孔鏘糖尿病爆瘦20公斤 醫：多注意血糖 病患高齡、年輕化

延伸閱讀

顏面神經麻痺 中醫針灸治療恢復快

顏面神經麻痺 中醫針灸治療恢復快
肌肉關節痛 增生療法注射PRP副作用低

肌肉關節痛 增生療法注射PRP副作用低
醫藥／中風病患8成肩膀疼痛 應注意肩部保護

醫藥／中風病患8成肩膀疼痛 應注意肩部保護
運動後身體痠痛 醫師教4招修復

運動後身體痠痛 醫師教4招修復

熱門新聞

董氏基金會9日舉行「預防微肌要趁早」衛教記者會，呼籲民眾培養運動習慣，補充優質蛋白質。（圖／董氏基金會提供）

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

2022-11-09 19:09
衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說明許男的病情。（記者簡慧珍／攝影）

血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

2022-11-10 05:02
染疫康復者恐因「長新冠」不斷咳嗽；圖為示意圖。（Getty Images）

新冠重複感染 症狀不會更輕？美研究曝重症率「高3倍」

2022-11-13 00:00
將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔，就能降低異味發生；圖為示意圖。（Getty Images）

老人臭、加齡臭 醫師教6招遠離異味

2022-11-13 02:00
醫師羅愷馨（左）指著蠕形蟎蟲說明，劉姓婦人（右）就醫才發現是睫毛上布滿約百隻的蠕形蟎蟲，經治療及細心預防，成功擺脫宿疾。（記者趙容萱／攝影）

嚇人 婦左眼好癢1年都治不好 就醫驚見百蟲蠕動

2022-11-15 05:06
范姓男子因卡式爐氣爆，臉部、雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／台中榮總提供）

卡式爐氣爆 40多歲男小碎片噴進眼內 險失明

2022-11-13 04:36

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選