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正常「老化」不難 保持復原力與好奇心

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

人們對於「老化」往往有既定迷思，認為老人容易生病，生病又不容易復原，動輒危及性命，因此在對老人的生活和心理照顧時，都傾向選擇保守的態度和作法。事實上，「正常的老化」和疾病之間，不一定是等號。許多百歲人瑞都很健康，行動自如不求人，樂於與人來往、天天散步運動。

身體與心理健康同樣重要 有問題須積極就醫

衛生福利部八里療養院臨床心理科主任許靜怡表示，雖然老化的過程是持續漸進，且不可逆的衰退過程，但是正常的老化和疾病並無相關，不需「治療」，而老年人器官功能的衰退，通常受疾病的影響多於老化本身的影響。因此，在正常老化的過程中，只要積極預防、發現、治癒「疾病」，就可以讓我們累積本錢快樂地慢慢變老。

這個原理不僅適用於身體的健康，也同樣適用於心理的健康，我們需要關注長輩的情緒和認知反應，當我們發現長輩出現焦慮憂愁、怨嘆失落、驚慌害怕的情緒，可勝任的記憶、判斷、表達變得吃力或困難，原本喜歡的事物變得不喜歡等狀況發生時，就應該積極協助就醫、接受治療。

「復原力」加強健康老化能力

除此之外，我們不妨將老化視為大家一生共同的挑戰，借用「復原力」的觀點，來協助自己和長輩培養、加強健康老化的能力，我們可以朝以下的方向試著做做看：保持樂觀正向、積極因應疾病且遵從醫囑、調整想法面對壓力、維持對生活的掌控感、保持彈性接納新事物、積極參與社交人際活動並視需要尋求資源。

97歲彭蒙惠博士創辦空英 永保好奇心

許靜怡分享，她最敬佩的一位樂齡人士，就是在台灣創辦廣播英語教學節目「空中英語教室」的彭蒙惠老師，她現在持續熱忱地在廣播、電視節目中教英語，分享自己的經驗和看法、享受吹喇叭和音樂表演，喜歡潛水和旅行，永遠使用最新款式的手機，和年輕人共同交流心得，對新奇的事物隨時都保持好奇心，如果你聽到她的教學，絕對猜不到她已經95歲了。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55482

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