長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

圖片來源 ／健康醫療網

台灣台中市政府衛生局攜手財團法人RBI瑞金抗齡照護研究教育基金會（R基金會）和中山醫學大學心理系舉辦「過暮不忘 抗齡照護講座」。關於先有憂鬱才失智 ？還是先失智才憂鬱？中山醫學大學附設醫院身心科謝明鴻醫師、為恭紀念醫院精神科林邦彥醫師不約而同表示，沒有定論，因為失智症和憂鬱症 互為危險因子，都是大腦疾病。

65歲以上首發憂鬱症 可能是失智症前兆

全球每三秒就有一位失智症，根據統計，台灣罹患失智症的人口20年後估計將增加為60萬以上。謝明鴻醫師表示，譫妄症、失智症和憂鬱症為三大常見的老人精神疾病，憂鬱會增加失智風險，失智亦常伴憂鬱症，50-75%憂鬱者有認知功能缺損；32%輕度認知障礙患有憂鬱症。

謝醫師提醒，65歲以上首發憂鬱症要格外警覺，可能是失智症的前驅症狀，常見老年憂鬱症後出現失智症，主因為老年憂鬱症時較少提及悲傷的感受，加上原有慢性病，易被家人誤以為是身體不適，形成假性失智，其實憂鬱症只要及早用藥治療就可改善憂鬱和避免持續惡化和失智。另外，需留意憂鬱症如執行功能差，將提高日後失智的可能性。

一旦失智便無可治癒藥物，輕度認知功能障礙（Mild Cognitive Impairment, MCI）是介於失智症和正常人之間的狀態，每年有10%~15%發展為失智症，換句話說，有85%的認知功能可以回到正常人的狀態。

預防勝於治療 精準預防

憂鬱症和失智症都是大腦生病了，沒有單一產生的原因，預防之道，謝醫師建議，養成均衡飲食、運動、充足睡眠和適當休閒的生活習慣著手。林邦彥醫師分享，根據資料，憂鬱症為失智症危險因子，同屬大腦疾病，但台灣憂鬱治療有四大不足：就醫不足，僅1/5就醫；治療不足，不願吃藥；常被視為失眠或身體疾而診斷不足；持續治療不足，要預防失智，可從憂鬱症切入。

林醫師分享，防憂鬱抗老化先給大腦需要的營養，就要提供大腦需要的營養，除了大家耳熟能詳的「地中海飲食」之外，還要減少生活中導致失智的危險因子：早年教育、聽力喪失、抽煙、憂鬱、少社交，腦傷、酒癮、空氣污染，如能有意識克服，即可減緩失智症的危險性。

「You are what you eat，吃什麼就成為什麼」，想要健康就要攝取足夠的營養。平時可從日常飲食或適量補充微量營養素，維生素B群有助減壓、減緩輕度認知功能障礙及老年人腦萎縮的速率。又葉酸和B12尤其重要，若不足缺乏可能導認知功能缺損而發展成憂鬱症或失智症。B1、B2、B3、B6四種維生素的攝取也很重要，可以幫助遠離疲勞和壞情緒，補充綜合B群效果優於單一B。

魚油中的EPA和DHA可預防憂鬱？

EPA含量充足的魚油Omega3是天然抗發炎物質，能改變調節情緒傳導物質。根據研究，憂鬱症者呈現缺乏Omega3的現象，導致情緒改變，因此，臨床上發現給予憂鬱症者補充Omega3，可以改善憂鬱的情緒，但Omega3不能治療憂鬱症，需搭配抗憂鬱劑才有比較好的效果。

Omega3 可增加大腦防禦力？

林醫師表示，這個說法未有一致性的研究，因Omega3劑量多寡和失智症觀察期長，都會影響研究。目前研究顯示，魚油對失智症者具有延緩的效果，對失智症高遺傳風險者亦可增加抵禦失智症的能力，但對健康的人未有一致性的結論。林醫師進一步指出，中國醫藥大學跨醫院團隊發現，Omega3補充有助減少失智症患者視覺空間和口說能力的缺損。

抗憂鬱防失智 飲食和運動並進效果好

運動的抗憂鬱效果與藥物和認知治療效果相當，能提升好心情，團隊運動、騎單車、娛樂運動等有氧運動最適合憂鬱症改善情緒。飲食和運動可以提升30%藥物效果，有氧運動能減緩大腦老化，增強記憶力、解決問題認知能力，從而減少失智風險

最後，林醫師提醒，發炎反應是憂鬱與失智的共同促發因子，最佳的預防策略為增加大腦認知保留、減少大腦發炎、減少大腦損傷，維持豐富社交網絡、採行地中海飲食、規律運動、充足睡眠、適當休閒與良好人際關係的身心健康生活。

不只憂鬱和失智關係密切，謝明鴻醫師指出，巴金森氏症因多巴胺減少，有60~90%併發憂鬱，至少10%的巴金森氏症者後期有失智症。中山醫學大學心理系何應瑞教授研究發現，「頭孢曲松」，不但可以防止神經死亡及腦部發炎症狀、減緩神經退化，甚至可以促進腦部神經新生。這項研究成果已獲得多國專利，並經美國FDA及衛福部核准，在台大醫院吳瑞美醫師團隊、中國醫蔡崇豪團隊、彰基巫錫霖團隊、高雄長庚醫院、中山醫大附醫進行二期臨床試驗。

資料來源：RBI 瑞金抗齡照護研究教育基金會

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資料來源：健康醫療網

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