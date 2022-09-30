長者缺牙不補可能共病增加 健康危機跟著來
高齡長者維持健康的基本功是什麼？答案是「一口好牙」。世界衛生組織建議，80歲以上長者應至少保有20顆具功能的牙齒，但台灣衛福部調查顯示，台灣僅4成80歲以上長者達標，每10個75歲以上長者就有一人已全口無牙。
牙齒「遇缺不補」，可能會有營養失調、共病增加等負面效應，健康危機跟著來。牙醫師提醒，若補缺牙選擇植牙或做假牙時，應以「能清潔」為考量，定期回診洗牙時再由牙醫師進行評估和調整，以確保維持咀嚼功能和口腔健康。
雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，2016年衛福部調查顯示，65歲以上長者自然牙顆數大於20顆比率為60.3%，70歲以上長者為52.8%，75歲以上長者為48.2%，80歲以上長者為40.2%。65至74歲長者全口無牙率為4.4%，75歲以上長者全口無牙率則翻倍到9.9%，亦即每10人就有一人全口無牙。
咀嚼功能好 腦部退化慢
陽明交通大學牙醫學系教授許明倫說，長者維持牙齒咀嚼功能，可有效延緩認知功能的退化。陽明大學研究發現，65歲以上長者咀嚼功能愈好，腦部退化愈慢，與法國、瑞士等多國研究結果不謀而合。
日本研究發現，全口牙齒達到20顆以上的長者，認知功能退化比率僅16%；若全口無牙，認知功能退化比率高達44%。如果有裝上假牙，認知功能退化比率為26%，顯示假牙有延緩認知功能退化的積極作用，因此，許明倫建議，有缺牙應該要設法處理，設法找回咀嚼力，不要任憑「遇缺不補」。
牙齒咀嚼功能的維持，也有助維持各項重要身體機能，包括吞嚥、營養、體力。許明倫表示，如果牙口功能不好，吞嚥障礙比率會增加，因為口腔無法把食物嚼得夠碎，可能引起吞嚥困難或障礙，增加發生吸入性肺炎的風險。
營養失調 多與缺牙有關
「臨床上常見老年人營養失調、全身虛弱，其實與『缺牙』有很大的關係。」黃茂栓表示，缺牙會影響咀嚼功能，導致人無法攝取足夠營養，久而久之恐引發營養失調，身體會愈來愈虛弱，各項身體機能會逐漸變差。許多研究證實，功能牙顆數與生存餘命有顯著的正相關，因為咀嚼好可帶動營養、吞嚥、攝食量，整體健康狀況、身體素質都提升，多重共病也會比較少。
假牙植牙 都要仔細清潔
「植牙或做假牙的重點是要有功能。餐後要刷牙，自然牙要清，假牙也要清。」黃茂栓說，長者口水分泌變少，更容易蛀牙，若沒做好清潔，假牙或植牙也會藏汙納垢，導致受傷、發炎、疼痛等棘手問題。曾有病人因長期疏於口腔清潔引起牙齦腫脹，導致假牙深陷、拿不下來；也遇過不菸、不酒、不嚼檳的老太太，因為口腔組織長期受到假牙的磨損和刺激而罹患口腔癌。
黄茂栓提醒，長者的牙齒治療計畫，「清潔好操作」是首要考量，有時候植牙並不是首選，反而能取下的活動假牙更好清潔，但關鍵在於長者或照顧者要懂得做。「定期回診」也是重點，牙醫師可協助確認口腔清潔是否到位，且隨著口腔環境的改變調整假牙，讓假牙穩固貼合不晃動，才能保護口腔不受傷，同時發揮咀嚼功能。
「評估口腔健康、擬定治療計畫，定期洗牙就是最好的機會。」黄茂栓提醒，一般人六個月洗牙一次，但針對腦血管疾病患者、血液透析及腹膜透析患者、不符合特殊醫療服務計畫條件的身心障礙者、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者及惡性腫瘤患者等五類高風險病人，可以三個月洗牙一次，讓牙醫師成為長者守護咀嚼力的好夥伴。
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