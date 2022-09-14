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笑掉大牙是真的 「6大招」善用假牙黏著劑

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「真的會笑掉牙齒」聽起來像是一句戲謔的話，其實這可不是開玩笑的！隨著高齡化社會來臨，裝戴活動假牙的人口比例越來越高，想在日常生活或是重要場合中，避免不穩固假牙造成的尷尬情形，善用假牙黏著劑非常重要。台灣食藥署提醒，透過黏著劑能夠提供假牙額外的固持力和心理上的安慰，更能讓長者開啟自信新生活！

徵詢醫師專業意見 正確使用假牙黏著劑

開始使用假牙黏著劑前，應先徵詢牙醫師的專業意見，可避免因為過度依賴或濫用假牙黏著劑而造成細菌滋生。正確使用假牙黏著劑有六大步驟：

（1）將假牙內側面用牙刷和清水洗淨並擦乾。

（2）去除口內的黏著劑和食物殘渣，可用毛巾或紗布沾溫水擦拭較易清潔。

（3）取少量假牙黏著劑塗布於假牙的內側面。

（4）將假牙放入口腔定位，用手輕壓假牙數秒，讓假牙黏著劑均勻散開。

（5）用紗布將溢出的假牙黏著劑擦拭乾淨。

（6）晚上睡覺前應將假牙取下，並以溫水將假牙上的黏著劑和食物殘渣清潔乾淨。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55075


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https://www.healthnews.com.tw

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