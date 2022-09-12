長輩太孤獨恐罹憂鬱、疾病惡化 3招助預防

圖片來源 ／健康醫療網

長輩們多期盼在異鄉的孩子孫子回家團聚，然而回家陪伴年長者時，除了關照其身體健康狀況，要注意其心理狀態及有無孤獨感！根據一份2021年1月發布於《柳葉刀精神病學期刊》的研究指出，孤獨會增加憂鬱症 狀的顯現。

年長者感孤獨 恐導致疾病惡化

台大醫院精神醫學 部主任暨台灣老年精神醫學會理事長黃宗正說明，年長者特別容易感到孤獨的原因包含隨著年齡增長，身旁親友陸續過世，社交系統減少；身體狀況較不佳，影響活動力及參與事物的機會。

黃宗正主任說，孤獨是惡化許多身心的因素，例如導致血壓升高、引發心血管疾病，會造成失眠 ，生活品質及認知變差，這些因素也會使孤獨變得更嚴重，是雙向影響的，建議周遭的人對身旁長者可以多點警覺及關懷，察覺對方活動是否變得侷限、或漸漸退出社交圈。

孤獨銀髮族 6症狀恐是憂鬱傾向

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，許多研究均已證實孤獨與憂鬱症的發生有高度相關。高齡者病痛多，常誤以為心情不好是正常的，又症狀是漸進發生，如出現以下現象時，有可能有憂鬱傾向，須求助專業：1.常抱怨身體疼痛，易出現失眠；2.悶悶不樂看什麼都不順眼，常常生氣；3.對原來有興趣的活動失去興趣；4.易忘東忘西，注意力不集中；5.沒食慾，體重快速減輕；6.感到悲觀，甚至不想活了。

預防孤獨 從3面向著手

黃宗正主任指出，預防孤獨的方式可從身體、心理及人際三個面向來處理，如身體狀況不好便積極治療，多外出運動曬太陽，參與一些運動團體，讓自己保持活動量；心理上則減少對他人的依賴，加強認知功能的訓練，保持頭腦靈活；與他人互動不間斷，鼓勵可參與學習性的活動、讓自己快樂或支持性的活動，像投入志工活動。

黃宗正提醒，快樂幸福的關鍵其實是要擁有愛與信任的關係，可保持至少三位是你願意聊心事的好友。

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資料來源：健康醫療網

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