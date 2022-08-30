銀髮族消化道問題如何解？中醫親授養護之道

（圖：健康醫療網提供）

消化道是人體很重要的一組器官，負責消化食物和吸收營養，隨年齡增長，多年來積聚了飲食和生活方式、疾病和藥物的影響，出現疾病的風險就愈增加，除了常見的便秘、腹瀉、消化不良、胃食道逆流，甚至可能有大腸癌等風險。以中醫的理論，消化系統屬於中焦，也會影響到上焦的呼吸系統，以及下焦的腎、膀胱泌尿系統，年長者該如何好好照顧消化系統？有養肝丸之父之稱的李深浦中醫師今年已高齡82，仍身強體健，自有一套養生之道，且來看看他是如何養護消化道。

老化和消化變慢有關 消化酵素已衰退

食物從口腔進入，之後會經由食道通到胃、小腸、大腸到肛門一系列消化道，其中連肝臟、胰臟都有參與消化系統，隨著年紀增長，消化系統可能會出現許多問題。中醫師李深浦指出，人老化和消化變慢有關，雖然吃得下、不會脹氣，但是食量會越來越少，也會開始不喜歡吃東西；另外即使進食之後當天、隔天也沒有排便，皆因腸子蠕動不好、沒有消化完畢，代表消化酵素已衰退。

消化酵素減少會使消化系統無力

李深浦中醫師進一步指出，體內消化酵素衰退，會使吃東西的美味程度會下降，因此市面上推出很多酵素產品，企圖改善消化，但是人體內本身就有酵素，可以分解食物，讓人體的細胞吸收，以獲取營養，酵素從人一生下來就存在體內，當使用了60年，消化酵素開始衰退、減少，就會使得消化系統變慢、變得無力，消化功能也開始下降。

虛秘不是火氣大的便秘

消化酵素衰退會出現「虛秘」現象，李深浦中醫師強調，古人所謂虛秘不是指火氣大造成的便秘，而是消化變慢、腸胃蠕動無力而導致宿便性的便秘。腸子中發酵會引發共振作用，也就是當腸子發酵所產生的「氣」會推動腸黏膜，從胃、十二指腸到小腸，一邊發酵一邊推動，但當發酵的速度變慢，腸子蠕動也隨之變慢，造成腸胃裡的食物，可能兩天都尚未消化完成，導致排便頻率降低，從一日延長至兩日、多日。若多天未排便，也會壓縮腸內消化空間，使消化不完全，導致排便困難，而糞便在腸中時間一久，也會變硬，一旦某天可以排便時，就會刮傷直腸或是肛門。

幫助發育和整腸健胃中藥可改善

除了老年人之外，兒童的消化也跟生長相關。李深浦中醫師建議，不必服用酵素產品，可以利用幫助發育、整腸健胃的中藥，也能改善消化系統的虛秘問題，能使腸子的蠕動變好、達到通便效果，且感覺活力充沛，自身嘗試過這帖中藥的李深浦中醫師說：「今年去滑雪 ，腳力都很夠，年輕時一天七小時以上，今年是一天滑了四小時。」

消化好食慾好體力好 自然感年輕

李深浦中醫師分析，如果有消化不良、胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍和便秘等消化系統問題，可以服用使腸胃氣順的中藥；若是到了60、70歲消化變慢又有便秘、食慾不振，人越來越沒精神和體力，建議不要長期依賴改善便秘的藥，可服用促進小孩子發育和健腸胃用藥，消化、食慾變好了，便秘也改善了，食慾好體力好，自然會也感到年輕，助發育等同抗老化萎縮。

預防癌症 要護肝 吸收營養要靠肝

消化能力也會影響癌症的發生率嗎？李深浦中醫師認為，現代人對癌症感到害怕，但卻不知道怎麼預防，其實預防癌症要保護好肝臟內的化學反應，千萬不要亂吃。尤其所有的化學反應都要經過熱的考驗，食物中的營養素因熱分解，例如炒菜需要火候；所以，最營養的化學，就是要把肝顧好，能不能把三餐中的營養分解、吸收最重要，最好選能解食物中微毒的養肝中藥，才能免於身體中慢性中毒而不自知。

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資料來源：健康醫療網

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