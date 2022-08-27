研究證實：壓力會加速衰老 罹病、染疫風險也增加

圖片來源 ／健康醫療網

根據《美國國家科學院院刊》的研究顯示，創傷事件、工作壓力、日常生活中的壓力和歧視的形式，加速了中高齡者免疫系統的老化，增加罹患癌症 、心血管疾病和感染新冠肺炎等疾病的風險。

壓力降低免疫 提高炎症風險

該研究由南加大 學者所進行，研究發現，壓力得分較高者其免疫特徵看起來更老，新鮮的對抗疾病細胞比例較低，白血球磨損的比例較高。即使在控制教育、吸菸、飲酒、身體質量指數和種族或民族後，壓力相關生活事件與T細胞較少的關聯仍很強；結果指出，控制不良飲食和低運動量，壓力與加速免疫老化間的關聯減少。

壓力與罹病、老化有關 學會紓壓有幫助

台灣長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸表示，科學研究已證實壓力會降低免疫功能、造成炎症反應，這兩者都與「增加罹病風險」與「老化」有關。

而生活中的壓力源有千百種，很多是無法避免的，劉嘉逸強調，學習與增強壓力調適能力相當重要。而此研究指出，「改善飲食和運動」有助於緩解與壓力有關的免疫老化，提供了我們很有建設性的結論，值得大家重視並身體力行。

老化降低行動力 運動增加肌耐力

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，老化和行動力會相互影響，有時在漸漸老化的過程行動力就會下降，也可能因為越來越少動而加速老化。建議鼓勵長者運動時，首先要讓他覺得自己可以做得到，避免讓他感到壓力和挫折而排斥，對肌力已流失或較體弱的長者，可鼓勵其從房間走到客廳來回，並紀錄次數讓他看到今天的成果，有助於增強明天再多做一次的動力。手部肌力則可搭配握力器，讓長者看電視時就能進行手部運動。

飲食迷思多 這樣做增加食慾、促健康

飲食上通常會有「健康」的迷思，對高齡者就會有很多限制，建議民眾應先考量長者是否享受自己的餐點，能夠喜歡吃、願意吃再去檢視食物的成分，像是攝取蛋白質 ，就可以選擇長者咀嚼方便的蛋或是豆腐，烹煮料理時搭配不同變化，增加長者的食慾；若是有慢性疾病的長者也不用太過擔心，只要按時服藥、不攝取過量都是可控制的情況，只要改善長者的飲食和運動行為，增加他們的愉悅感相對壓力就會減低，而有助於延緩老衰、降低染疫風險。

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資料來源：健康醫療網

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