忘了吃過飯 失智長輩易過度攝食

失智症患者因為記憶力衰退，會忘記是否吃過飯；圖為示意圖。（Getty Images）

輕度失智 的張奶奶生活自理能力良好，但有時候忘了先生已經過世，餐點會多準備一份，結果午睡醒來後直接吃掉。過了一段時間，子女發現媽媽變胖，而且三高 數值變為紅字，該怎麼解決過度攝食的問題呢？

不食、貪食 要耐心引導

許多家屬常疑惑，為何失智症患者才剛吃飽又要吃，不給飯又會引發爭吵，照顧患者正常進食真的好難。WaCare專家、營養師陳玉蘭表示，失智症患者因為記憶力衰退會忘記是否吃過飯，或是認知功能退化而無法分辨身體的飢餓感，不想吃、一直吃，甚至誤認食物亂吃。照顧的重點就在不厭其煩地提醒，最好的方式是記錄下來，安撫長輩確實已經吃過，用責備的口氣只會得到反效果。

重複進食會導致肥胖 及慢性疾病，失智症患者常因健忘而貪吃，家屬阻止過程爭吵不斷，最後只好放任隨意吃。陳玉蘭建議，引導長輩養成記錄飲食的習慣，可增加印象感，若身體健康出問題時，還能提供給醫療團隊評估飲食情況。除了手繪表單，不妨多加利用時下流行的飲食記錄App，還可精算卡路里攝取量，善用科技照顧失智症患者是很好的輔助。

失智症患者的情緒說來就來，當下爭執或禁食小心引發暴力行為。陳玉蘭提醒，用緩兵之計先轉移注意力，並誘導到其他感興趣的事物，若還是惦記著吃東西這件事，改給予水果、麥片、低卡小點心等食物代替。

鼓勵運動 戒嘴饞欲望

另外，可以用獎勵的方式，鼓勵外出散步或做運動，增加長輩的活動意願之外，也避免吃完就躺著，容易影響消化吸收。

陳玉蘭分享，曾有一位高齡阿公，被家屬驚覺吃肥皂的怪異舉動，這種情況是異食症嗎？她說，詳細了解後，發現是個案錯把肥皂當成餅乾，失智症晚期可能根本忘了食物是什麼。異食症則常好發於心理及精神疾病患者，需有連續一個月以上吃怪東西的明確診斷；部分失智症長者會有異食現象，但不會用異食症來評斷，家屬應簡化餐桌物品、在包裝外層寫上大字警示語，降低誤食機會。