4面向顧好 讓你老得幸福

隨著現代人壽命延長，面對失智症的可能性也跟著提高，而失智患者生活起居都需人照料。此為示意圖。(本報資料照)

現代人愈來愈長壽，但是年長者到了晚年生活卻不一定幸福，除了身體狀況走下坡外，心理層面的健康也容易被忽略。精神科醫師表示，長者要達到「健康老化」，必須重視四大面向：生理、心理、人際、靈性。

台灣老年精神醫學 會理事長黃宗正說，台灣2025年就要步入「超高齡社會」，未來每五個人就有一人是65歲以上的長者，但綜觀近十年數據，台灣長者的不健康餘命平均達八至九年，可見台灣人口「雖然老，卻老得不幸福」。

黃宗正表示，要達到近年專家提倡的「最適老化」──即長者有健康的身、心理及認知功能面對老化歷程──需重視長者四大面向：生理、心理、人際、靈性。他指出，心理健康又分為認知、情緒兩大主軸，分別反映在長者的失智 症、憂鬱症 兩項疾病，「如何預防這兩個疾病，是最適老化、精神健康的重點」。

長者自殺 8成與精神病有關

台灣自殺防治學會理事長、台大醫院精神醫學部名譽教授李明濱指出，長者自殺是全球性的問題。深究長者自殺原因，高達80%與失智、憂鬱等精神疾病相關，「這些疾病，都可以透過治療獲得改善。」他強調，長者自殺是要解除痛苦，並非結束生命，而痛苦源自失眠、憂鬱、焦慮、憤怒、自卑等情形。

事實上，自殺前長者往往已出現憂鬱症狀或警訊，需要陪伴者細心覺察。林口長庚醫院精神科副教授張家銘指出，台灣高齡人口約六分之一有輕重度不等的憂鬱情況，有別於青年憂鬱症，長者憂鬱症更可能伴隨身體不適，包括口乾、胃口不佳、便祕、失眠等，當長者出現類似症狀時，除了生理疾病，也須懷疑是否為心理因素所致。

此外，張家銘表示，老年憂鬱症也是失智症的危險因子之一，且出現時機早於失智症，發生情形也較為普遍，加上治療相對容易，應受重視。

長者自殺是全球性的問題。深究長者自殺原因，高達80%與失智、憂鬱等精神疾病相關。此為示意圖。(本報資料照片)

憂鬱長者 照顧者把握5原則

張家銘說，憂鬱症長者有時也會出現「情緒勒索」言行，讓長者與家人、照顧者關係陷入緊張。他建議照顧者，把握「理解、關懷、傾聽、支持、陪伴」五個原則與憂鬱症長者相處；「想開一點、加油」等過度簡化、將受苦過程去脈絡化的話語也要減少。

如何應對長輩情緒勒索，是不少長者家屬的共同難題，張家銘說，照顧者應明辨情緒勒索三大特徵：恐懼、義務、罪惡感，他建議照顧者暫離現場，切忌惡言相向，陷入互相情緒勒索。照顧者若出現焦慮、疲憊，應適度喘息，避免將長者需求全放在自己身上，以提防照顧者浩劫。

此外，張家銘特別強調，「憂鬱症畢竟是一種疾病，除了陪伴，就醫也很重要。」若長輩不願就醫，他也提出妙招：在長輩因生理不適就醫前，家屬提前與醫師溝通，請醫師協助關心或轉介醫院身心科。

吃好睡好 3+3妙招避免失智

黃宗正指出，台灣失智症人口比率達8%，輕度認知功能障礙（MCI）比率更占高齡人口19%。他直言，要達成最適老化，必須重視大腦健康。黃宗正解釋，失智症又分為阿茲海默症、血管型失智症，與路易氏體失智症三大類，症狀除了記憶、認知功能喪失之外，也可能有幻覺、睡眠障礙，甚至憂鬱傾向，相當複雜，若家中長輩出現疑似症狀，宜盡快就醫。

國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項重要研究指出，導致長者失智症的關鍵風險因素包括：低教育、糖尿病、高血壓、肥胖、抽菸、憂鬱／孤獨等。要避免失智，就要遠離上述危險因子，黃宗正提出「3+3妙招」，第一個3是三動，動腦、動身體、增加人際互動；第二個3，則包括地中海式飲食、減少心血管疾病、正念減壓3項。地中海式飲食除了對大腦有益，也能減少心血管疾病發生；此外，根據研究，藉由從事大量的運動，「老人的腦也可能長出新的細胞」。

高齡一族在纖維質、蛋白質應攝取充足。(本報資料照片)

台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙說，「吃好、睡好、關係好」是他常給長者的建議，其中的關係好又涵蓋與身體的關係、與家人的關係、與環境的關係，長者可藉由關心社會時事，活化大腦、預防失智。

李明濱則建議長者，勤量心情溫度計、注意壓力管理，他指出，精神相關疾病預防與有助釋放腦內啡的「放鬆」關係密切，放鬆三要素包括：專注力集中在當下、全身放鬆不用力、腹式呼吸，加上正向心情面對老化，持續為自己的生活找出意義，就能防止大腦失能、退化。