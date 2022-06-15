頻尿、夜尿難以啟齒 這樣做有效改善

(取材自健康醫療網)

2021年前龐德 女郎及曾跨刀電視情境喜劇「70年代秀」的女星坦雅羅伯茲 因泌尿道感染擴散到腎臟、膽囊、肝臟和血流在醫院過世，享壽才65歲。

臺北醫學 大學新國民醫院泌尿科魏汶玲醫師強調，頻尿及夜尿是女性非常常見的泌尿症狀，這些症狀長期下來對於患者的日常生活會是很大的困擾。日間頻繁的跑廁所，使得工作的效率性會下降，或是出遊一直找廁所，會使患者心生恐懼不敢外出，使得生活品質受到很大的影響；而夜間一直起來上廁所，可想而知，睡眠品質會下降，進而影響了白天的精神狀況，集中力。

老人或行動不便者 應積極治療夜尿問題

而在老人或行動不便的患者，夜尿是要認真看待的問題，這類患者因為夜間起來如廁，可能易因為夜間昏暗，注意力不集中，行動不便等的問題，而發生是跌倒骨折，嚴重可能撞到頭部，發生腦出血。

養成生活好習慣 避免尿道疾病找上身

魏汶玲醫師提醒，日常應減少刺激性食物及利尿食物的攝取，白天養成定時定量喝水及定時排尿的習慣，且睡前三小時減少水分的攝取。

魏汶玲醫師補充，病人的喝水量必然會影響其排尿次數，因此正常成人的喝水量每天為1500~2000ml為恰當；而老化、內分泌失調（抗利尿激素分泌異常）、尿路阻塞（攝護腺肥大）、心衰竭、阻塞性睡眠呼吸停止等更是造成夜尿的因素。最重要的是，患者如果有泌尿問題，建議尋求專科醫師做更進一步的病史詢問及檢查，才能對症下藥，解決您的問題。

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資料來源：健康醫療網

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