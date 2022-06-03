長壽養生之道：要吃、要動、要檢查

85歲病人看診：「醫師，這個可以吃嗎？」

醫師：「你活那麼久，還問我？」

人會長壽，一定有原因，除了先天遺傳的基因，會不會保養也是很重要的因素。

這位老先生會問醫師這個東西是否可以吃，表示他對入口的食物是很注意的。

俗語說：「病由口入，禍從口出。」不是沒有道理的。如果吃了不潔的食物，例如夏天食物有細菌，吃了就會發生腸胃炎，輕則嘔吐、拉肚子，重則引起敗血症。吃了不潔生食例如生魚片，就有可能引起肝膿瘍，發燒、右胸痛，需要入院穿刺引流。

又如A型肝炎及E型肝炎也是由不潔的蔥、生菜、海鮮等傳染，會引起急性A型肝炎或E型肝炎，甚至猛爆性肝炎，危及生命。

此外，近幾十年來國人飲食西化，大魚大肉，高熱量、高膽固醇或高醣分的食物大快朵頤，久而久之，引起心血管疾病或腦血管疾病，或誘發糖尿病 ，都會折人壽命，中晚年健康都會出現警訊。

除了飲食之外，適當的運動也很重要。人是動物就是要動的生物，沒有動，肌肉 逐漸萎縮，心血管機能逐漸退化，等到中老年就肌肉骨骼出問題，到後來容易骨折，容易臥床，一病不起。

除了注意飲食及運動之外，人體老了，細胞也會逐漸發生變化，容易發生癌症 ，這方面就要定期檢查，以期早期發現，及早治療。

例如家裡有人有大腸癌病史，或過去體檢大腸有息肉，那就一定要每二至三年做一次大腸鏡檢查。若家裡有人有肺癌或長期抽菸，那就要定期做低劑量肺部電腦斷層檢查。此外最重要的，有B、C肝的朋友，一定要每半年做一次腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白，以及早發現肝癌。即使沒有B、C肝的成年人也要至少每年做一次腹部超音波，因為肝臟內部沒有痛覺神經，等到有症狀出現再來求醫，通常都來不及了。

因此，了解長壽養生之道，人救己救，要多請教醫師，即使醫師開玩笑說年紀那麼大還問醫師，也不要客氣，多吸收專家的意見，才能延年益壽，減少病痛，每年都過著快樂的新年！