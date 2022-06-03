我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

長壽養生之道：要吃、要動、要檢查

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

85歲病人看診：「醫師，這個可以吃嗎？」

醫師：「你活那麼久，還問我？」

人會長壽，一定有原因，除了先天遺傳的基因，會不會保養也是很重要的因素。

這位老先生會問醫師這個東西是否可以吃，表示他對入口的食物是很注意的。

俗語說：「病由口入，禍從口出。」不是沒有道理的。如果吃了不潔的食物，例如夏天食物有細菌，吃了就會發生腸胃炎，輕則嘔吐、拉肚子，重則引起敗血症。吃了不潔生食例如生魚片，就有可能引起肝膿瘍，發燒、右胸痛，需要入院穿刺引流。

又如A型肝炎及E型肝炎也是由不潔的蔥、生菜、海鮮等傳染，會引起急性A型肝炎或E型肝炎，甚至猛爆性肝炎，危及生命。

此外，近幾十年來國人飲食西化，大魚大肉，高熱量、高膽固醇或高醣分的食物大快朵頤，久而久之，引起心血管疾病或腦血管疾病，或誘發糖尿病，都會折人壽命，中晚年健康都會出現警訊。

除了飲食之外，適當的運動也很重要。人是動物就是要動的生物，沒有動，肌肉逐漸萎縮，心血管機能逐漸退化，等到中老年就肌肉骨骼出問題，到後來容易骨折，容易臥床，一病不起。

除了注意飲食及運動之外，人體老了，細胞也會逐漸發生變化，容易發生癌症，這方面就要定期檢查，以期早期發現，及早治療。

例如家裡有人有大腸癌病史，或過去體檢大腸有息肉，那就一定要每二至三年做一次大腸鏡檢查。若家裡有人有肺癌或長期抽菸，那就要定期做低劑量肺部電腦斷層檢查。此外最重要的，有B、C肝的朋友，一定要每半年做一次腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白，以及早發現肝癌。即使沒有B、C肝的成年人也要至少每年做一次腹部超音波，因為肝臟內部沒有痛覺神經，等到有症狀出現再來求醫，通常都來不及了。

因此，了解長壽養生之道，人救己救，要多請教醫師，即使醫師開玩笑說年紀那麼大還問醫師，也不要客氣，多吸收專家的意見，才能延年益壽，減少病痛，每年都過著快樂的新年！

肌肉 癌症 糖尿病

上一則

悶熱天氣讓你「腋」臭了？醫師：有不動刀的治療方式

下一則

常覺得心痛恐是心臟冠狀動脈阻塞 7旬翁靠「它」救命

延伸閱讀

神秘兒童肝炎病源是腺病毒？眾多疑點仍難解

神秘兒童肝炎病源是腺病毒？眾多疑點仍難解
兒童神祕肝炎 新州出現4例

兒童神祕肝炎 新州出現4例
墨西哥通報首例兒童不明肝炎死亡 美國病歿增至6例

墨西哥通報首例兒童不明肝炎死亡 美國病歿增至6例
逾百童疑患神秘肝炎 5死…CDC調查

逾百童疑患神秘肝炎 5死…CDC調查

熱門新聞

譚敦慈護理師（右）、林中英教授教你該如何挑選乾貨。取材自元氣網

端午吃粽子不吃毒粽 譚敦慈教一招去除蝦米的二氧化硫

2022-05-28 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

研究：每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% …加糖有同樣效果

2022-06-02 22:00
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

2022-05-27 01:55
（圖：健康醫療網提供）

根管治療後「牙冠材質」如何選？牙醫告訴你差異

2022-06-01 01:15

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」