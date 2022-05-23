長者心律不整中風率增10% 定期健檢及早治療

臨床上最常見之心律不整當屬「心房顫動」。（Getty Images）

心律不整泛指所有心臟節律不正常的情形，包含跳動速率過快、過慢或不規則，而臨床上最常見之心律不整當屬「心房顫動」，且當年齡增長，患病比例也會隨之提升。台中榮民總醫院院長陳適安指出，台灣65歲以上年長者心房顫動發生率約3-4%；但80歲以上老人，則約每十位就有一位罹患心房顫動，比例增至10%左右，挾帶高度中風 機率不可不防。

留意平時心跳有無異常

心房顫動成因為心房不規則放電而使其快速、紊亂的顫動，每分鐘甚至會跳動高達300次，導致血液流動狀態不順暢，患者體內血液易淤積形成血栓、血塊，並隨血流跑至身體各處。若血栓跑到腦部血管就會形成中風，因此心房顫動患者中風機率較正常人高出5到6倍。可怕的是，心房顫動平時症狀並不明顯，許多患者直到中風送醫才發現自己有心房顫動問題。

中華民國 心律醫學會理事長溫明賢提醒，民眾可多加留意平時心跳是否出現「漏跳一拍」、「亂跳」等情形；另外，現今市面血壓 計多附有偵測脈搏跳動規則與否的功能，民眾在量血壓時，應注意血壓計是否跳出心律不整的警示，如有，應儘速就醫進一步檢查，以利安排妥善治療。而在進行定期成人健檢時，除抽血、X光及其他基礎檢查之外，也可增列心電圖、心律不整檢測等項目，協助達到早期診斷、及早治療心房顫動的目的。

孩童也會心搏過速

此外，孩童也可能有心律不整問題，且多以「心搏過速」，即每分鐘心跳飆破200下來表現，此時孩童可能會感覺到胸悶、心悸或甚至發生呼吸困難、暈厥等情況。

一般臨床上針對4歲以上、體重15公斤以上且無法以藥物妥善控制病情的孩童，會建議採取導管治療。然而，台大醫院兒童醫院心臟科主治醫師吳美環教授表示，以傳統電氣燒灼術放置心導管雖可協助改善症狀，但勢必得透過X光透視機來確認導管路徑與放置位置，孩童長期暴露在輻射下，不僅生長板、甲狀腺、性腺發育可能受影響，也有機率增加未來罹癌風險。所幸2016年出現一種新醫療儀器，以沒有輻射線的3D立體定位加超音波導引來取代X光，讓家長不再擔心之餘，也能降低醫護端暴露於輻射的危害。（本文取材自健康醫療網）