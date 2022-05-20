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70歲維持幸福感 每天走路30分鐘

蘇湘雲、韋麗文 
70歲的梁賡義笑稱，「我不覺得自己是老人。」他說：「七十而從心所欲，不逾矩。」正是自己目前人生最佳寫照。（本報資料照片）
70歲的梁賡義笑稱，「我不覺得自己是老人。」他說：「七十而從心所欲，不逾矩。」正是自己目前人生最佳寫照。（本報資料照片）

台灣國衛院長梁賡義繁重的公務之外，在新冠疫情期間，兼任疫情指揮中心研發組組長，今年邁入70歲的他笑稱，「我一點也不覺得自己是老人。」

對於進入樂齡階段的梁賡義來說，「七十而從心所欲，不逾矩。」正是他目前人生的最佳寫照。現在的他，更注重健康，每天運動30分鐘，持續學習，維持正向思維，期盼多做一些對社會有意義的事。

「健康還是最重要的！」梁賡義分享說，年輕時踢足球、打籃球，運動量很大，但隨著年紀增長，不能再做高強度的運動，現在運動是以慢走混合快走為主。即便疫情升溫，每天仍會花30分鐘走路，有時會做重訓，維持肌肉力量，避免肌少症上身。飲食方面，則追求營養均衡，避免吃太多或吃消夜。此外，他也很注重睡眠。

疫情下，他常會與在美國的兒孫遠距視訊，陪伴兒孫以中文互動，溫熱家族的感情，因此在疫情籠罩下仍可維持幸福感。梁賡義表示，未來，許多人邁入老年後，可能因為沒有兒孫輩，或兒孫輩在外地工作而面臨許多挑戰，此時若有機會能夠做點事情，並找到生活的意義與價值，才能獲得新的動力。

「即使70歲了，對社會還是可以有很多貢獻。」梁賡義認為，原本生活的步調很快，突然停下來並不是好事。有一位朋友的父親退休後急速停頓，很快就過世了，兒子便反其道而行，刻意將自己弄得更忙，結果身體撐不住而中風。他從朋友經驗體悟到，「過與不及都不好，平衡是很重要的。」

梁賡義(右)每天花30分鐘走路運動，以慢走混合快走為主，避免肌少症上身。（本報資...
梁賡義(右)每天花30分鐘走路運動，以慢走混合快走為主，避免肌少症上身。（本報資料照片）

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