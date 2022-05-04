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61歲到70歲 小心膽結石來作亂

陳雨鑫
膽結石與膽囊炎發作情境照。（本報資料照片）
膽結石與膽囊炎發作情境照。（本報資料照片）

根據流行病學推估，膽結石盛行率約20%，但大多數患者無症狀，可與膽結石和平共處，會出現症狀者約4%到5%。

根據台灣健保統計，診斷為膽結石的患者，從2019年的26萬4567人，到2021年的26萬5927人，人數差異不大。以近三年數據來看，女性比男性平均多出2萬229人，膽結石患者的年齡層，最多集中在61歲到70歲。

台灣新光醫院健康管理部主任、昕新智慧診所院長朱光恩表示，被診斷罹患膽結石的患者通常都是「有症狀」而就醫；沒症狀的膽結石完全不會痛，通常是透過健康檢查發現，由於是自費健檢，資訊不會進入健保資料庫。

別管大不大 卡不卡才是重點

從2021年的數據來看，患者從31歲到40歲這個年齡層開始快速增加，到了61歲到70歲來到最高，之後緩速下降。朱光恩表示，膽結石會出現症狀通常是卡在膽管，當年紀愈來愈大，膽管直徑也會愈來愈大。以50歲來說，正常的膽管直徑約0.5公分，60歲就會變成0.6公分，80歲變成0.8公分。

朱光恩表示，很多患者會詢問「我的膽結石有多大？」他說，「大」通常不可怕，最怕小結石剛好卡在膽管入口，如果塞住就會引發症狀，大結石因為太大，即使滾到膽管入口，也不會進入膽管而卡住。不過隨著年紀增加、膽管直徑加大，大結石也有可能卡住而引起發炎。

膽結石發作不分季節 最常在冬季

台灣國泰醫院消化內科主治醫師陳信佑表示，臨床觀察，膽結石患者最多的季節是冬天，2019年還未受疫情影響，可發現10月就診人數最高。他說，膽結石不是冬季才會發生，而是冬季天冷加上聚餐多，許多人吃高油脂、高熱量食物的機會變多，讓膽結石出現症狀機率大增。

陳信佑表示，膽囊負責儲存肝臟分泌的膽汁，而膽汁的成分主要是膽固醇、卵磷脂、膽汁酸鹽組成。入秋冬後，人類飲食改變，偏向吃高熱量食物，膽汁為了乳化脂肪，膽囊會強烈收縮，增加結石亂跑並堵住入口的機會。他強調，不是冬季容易膽結石，而是飲食讓膽結石容易出現症狀。

膽結石常見共病 胃食道逆流居首

根據台灣健保資料庫統計，膽結石十大常見共病，以胃食道逆流為最多，占2021年總診斷人數的15%，其次依序為高血壓、第二型糖尿病、腹痛、消化性潰瘍、高血脂、慢性肝炎（B肝、脂肪肝）、胃潰瘍等。

朱光恩表示，膽結石風險以「肥胖」為最大宗，但經健保統計，臨床膽結石患者常有三餐不正常的現象。他分析，膽汁的分泌是為了幫助消化，現代人飲食不定時，兩餐之間經常相隔很久，或吃飯時間太趕，生活緊張等，都可能讓膽囊過度使用，當膽汁分泌功能不佳，連帶會影響消化功能，胃酸增加，形成胃食道逆流，形成惡性循環。

數據顯示，膽結石其他共病還有三高，朱光恩表示，高血壓是長者普遍的問題，通常與膽結石並沒有直接關係，可能與膽結石好發年齡也是年長者相關。至於高血脂，膽汁協助分泌膽固醇，血脂愈高，膽囊分泌膽汁頻率就愈高；第二型糖尿病的患者本身膽固醇密度比一般人高，因此與膽結石的發生呈現正相關；肝病也是如此，朱光恩表示，肝臟負責分泌膽汁，若肝臟功能不佳，就會影響膽汁品質，進而增加膽結石的風險。

健保 高血壓 糖尿病

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