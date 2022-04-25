人生最後一哩路 建議病患自主

「病人自主權利法」是亞洲第一部病人自主為宗旨的法律。對病人而言，最大的好處是在意識清楚時，能夠預先決定自己的未來。(Getty Images)

如果預知自己的命運將不長久，你將如何決定人生？「病人自主權利法」是亞洲第一部病人自主為宗旨的法律。對病人而言，最大的好處是在意識清楚時，能夠預先決定自己的未來。

誰都不知道自己會不會突然飛來橫禍，陷入昏迷，需要被插氣管內管或急救？甚至需要漫長的維生醫療系統？對醫療團隊，有別於以往聽照顧者的話（通常是家屬）決定對患者急救或放手，當患者依病主法簽署意願書後，便能以患者的意願為優先。

急救或放手 依患者意願

高先生50來歲，任職科技業，因漸進式步態不穩、發音含糊、全身顫抖來求醫，被診斷為多發性系統性萎縮症（MSA），他的病程惡化快，短短一年餘就出現言語障礙、吞嚥困難、眼震，且已臥床。高太太在他病情加重後退休，他們主動打聽有關於病人自主權利法，詢問如何預立醫囑。

會依病主法參加預立醫療照護諮商（ACP）者，相對健康、清醒且能表達自主意識。我們分析所有當事人日後可能面臨的各種假設疾病，並請他們審慎考慮屆時該如何處理，提前預立醫療決定（AD）。

這趟是我們團隊的新嘗試。因高先生情況特殊，如果我沒趁著住院期間完成他的心願，要他出院後專程回到病主法諮詢門診，很可能沒機會了。

病主法中提到的五種臨床條件：1.末期病人，例如各種已經到處轉移的癌症 ；2.不可逆的昏迷；3.永久植物人狀態；4.極重度失智 ；5.其他經中央主管機關公告之罕見、不可逆疾病或情況。當簽署醫療決定的意願人不幸符合前述幾種條件時，才能依病主法來執行他本人簽署之意願。

對餘生期待 有不同解讀

因為每個人的病情、家裡狀況、對「痛苦」的解讀都不同，所以對於疾病的想法與餘生的期待也可能會有很大差異。諮商完畢後，院方會將患者的預立醫療決定（AD），記載患者意願的表格上傳給健保 署。

高先生罹患的多發性系統性萎縮症，是病主法第五類的罕見與不可逆疾病。我這回幫他做的醫療諮商，是「你勢必會遇到這些情況，打算怎麼辦？」他做的決定，將直接影響現在與未來的生活品質。

我到病榻，他含著眼淚，發音非常含糊的詢問我：「這個病，沒有藥物可以醫了喔？」我鎮定的點點頭說：「是的，很遺憾，目前沒有藥物能治癒。」我依序詢問他對每一種治療的決定。他在我敘述每種維持生命治療的選項時，都很堅決表示「無論甚麼時候都不接受該種治療」。

插鼻胃管 家屬心理障礙

討論人工營養及流體營養選項時，高太太突然問：「如果他到時候昏迷了或無法進食了，卻沒插鼻胃管，會有飢餓感吧？」我只好說：「如果他虛弱到無法進食時，的確會有飢餓感。但是大多數患者進展到那時候，身體代謝機能會下降，也不需要那麼多營養了。」我講得圓融，試圖不讓高太太覺得愧疚。

插鼻胃管在華人社會裡，一直是個心理障礙。部分家屬認同「插鼻胃管的人很可憐」，但絕大多數家屬會有「如果不讓患者插鼻胃管，形同放任他活活餓死」的內疚。我覺得要安撫每位家屬對這件事泰然觀之，何其不易。

高先生最後對我表示，將「插鼻胃管」選項勾選為「當我意識不清或無法自行表達意願時，由我的醫療委任代理人決定」。於是，他所有項目都自己作主，只有當可能使用鼻胃管時才交給高太太作主。

身背重病往前走 心裡更苦

真正諮詢的時間沒有太長，在高太太與兩位女兒全程陪同下，完成了高先生的ACP和AD。全家人相擁著哭成一團。釋放感情很難，但背著重病往前走，心裡更苦。如果家庭成員之間藉由這次醫療諮商，都認同讓高先生照他的意願走，那就是一種幸福。

高先生在我幫他做AD後不到兩個月，在家人陪伴下逐漸昏迷，未插鼻胃管而圓滿離開人世。

人生走到最後，總是會帶著不適與不甘。醫者有時候能做的真的有限。在最後一段路，我能努力的無非是把路鋪平，讓他走得舒坦些。這是我的志業與期盼。