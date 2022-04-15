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「骨鬆性骨折」死亡率高 針灸、中藥添療效

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

骨質疏鬆症常是無聲無息地進行，毫無預警。有時病人已出現自發性骨折卻仍無任何症狀，其中腰痠背痛是早期常見的症狀之一，臨床上病人大多因突發性的骨折引致的劇痛而求醫。

「肝腎不足、氣血虧虛」骨質疏鬆主因

臺北市立萬芳醫院傳統醫學部黃中瑀主任表示，在中醫古籍中，並未有「骨質疏鬆症」一詞，而依病徵及病勢的發展，屬於中醫「骨痹」、「骨痿」等範疇。中醫學認為，腎為先天之本，腎藏精、主骨生髓，「腎者，其充在骨」。五臟六腑之精皆藏於腎，腎能生髓，髓能充骨。所以，骨骼的生長發育、衰退與腎之精氣的盛衰有內在的聯繫，腎氣旺盛則骨骼強勁，腎氣衰退則骨骼不堅，因此腎虛是骨質疏鬆症發生的重要原因。

氣血津液不能濡養筋骨 同為骨鬆原因

肝主筋，肝之精氣，除養筋外，還具有藏血和調節血量的作用。脾胃為後天之本、氣血生化之源，而氣血是充養骨骼，使骨骼生長發育的物質基礎，各種原因導致的氣血津液不能濡養筋骨，也是引起骨質疏鬆的重要原因。因此，肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。

針灸、中藥調養 尋根固本增療效

黃中瑀進一步說明，中醫在治療上，主要以針灸及中藥藥物調養。推拿按摩雖然可以緩解疼痛不適，但是按壓力道的控制必須小心，以免造成不必要的傷害；針灸對於疼痛的舒緩確實可以得到迅速解決的效果。

中西醫對骨質疏鬆用藥的藥理觀念或許不一定相同，但是如果能互相配合，常常能達到不錯的效果。

【延伸閱讀】

中風患者也需小心骨鬆　骨折機率多7倍！

中藥也能治骨質疏鬆　填充骨內精氣靠「這幾味」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53379

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https://www.healthnews.com.tw

醫學 骨鬆 中風

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