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長者手無力、口齒不清是退化？中風？快學簡易4口訣

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

種植檳榔的80歲徐爺爺，某日在低溫的凌晨巡視農園時，突然發現右手抓握力下降，且右下肢無力，本以為是農忙太累導致，但休息4天仍不見改善，家屬立刻將徐爺爺送至急診，經診斷右肢無力現象，是因心血管慢性疾病造成的輕微腦中風，立即住院治療並進行急性後期照顧，徐爺爺恢復情形良好，已能自理生活。

「FAST」口訣助分辨

中榮灣橋醫療部主任林耘德表示，許多長者中風個案，家屬常將症狀誤以為是身體退化衰弱，未能及時就醫，導致錯失黃金治療期，後續復健效果相當有限，加重家屬的照護負擔，因此最好熟記中風症狀口訣「FAST」，分別為「Face臉部肌肉歪斜」、「Arm手無力、拿東西會掉落」、「Speech言語表達困難或不清楚」、「Time儘快確定發病時間，掌握黃金3小時治療期」，簡單的口訣，在症狀發生時可以自我檢視或幫助親友辨別，立即撥打119就醫。

春天早晚溫差大 缺血性腦中風最常發生

林耘德主任提醒，天氣早晚溫差大，對於中高齡長者或心血管疾病患者來說，是中風的高危險群；臨床上常見中風為缺血性腦中風，若在黃金3小時內(特殊條件下可增加至4.5小時)，經醫師評估可使用血栓溶解劑靜脈注射治療，中風恢復情形更佳。

7天內仍有惡化可能 勿輕忽任何症狀

一般急性中風後，7天內仍有惡化可能，切勿因症狀緩解而輕忽，應聽從醫師指示完成全面性檢查，例如進行腦部及頸動脈超音波，找出是否有嚴重血管狹窄、心房顫動或心律不整情形，必要時放置支架輔助；另通常會為病患注射點滴增加腦部組織灌注，並給予抗血小板藥物治療，避免因中風引起的心血管、腦部疾病併發症

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53363

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