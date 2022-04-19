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長者午睡超過1小時 失智風險提高4成

記者陳雨鑫／綜合報導
若罹患失智症，失去活動力會更為明顯，才會導致白天打盹的現象。(Getty Images)
若罹患失智症，失去活動力會更為明顯，才會導致白天打盹的現象。(Getty Images)

白天打瞌睡或午睡超過一小時，恐是失智前兆？台灣台北醫學大學神經內科主任葉篤學表示，人進入老年後，活動量減少或是少了社交刺激等，都可能增加失智症的發生機率。

阿茲海默症與失智症」國際期刊最新刊登一份研究報告指出，人邁向老年後，如果白天在正常時間外，出現至少一次打盹，或每天午睡超過一小時，罹患失智症的風險，比一般人高出四成。

葉篤學指出，人類退化過程中，活動力會愈來愈差，若罹患失智症，失去活動力會更為明顯，才會導致白天打盹的現象，但並非白天打盹就等於罹患失智症，兩者還有一大段差距。

該研究蒐集1401位長輩的行動數據，受試者平均年齡為81歲，數據蒐集時間長達14年，受試者多達四分之三為女性。受試者從早上9時到晚上7時，配戴類似手表的追蹤裝置，蒐集他們的活動狀態，若長時間不活動，就會被解釋為打盹。

失智患者 打盹年增68分鐘

研究開始前，75.7%的受試者沒有認知障礙，19.5%的受試者有輕度認知障礙，4.1%罹患阿茲海默症。經過14年的追蹤，原本沒有認知障礙的受試者，每天在白天的打盹時間，每年平均增加11分鐘；輕度認知障礙受試者則是每年平均增加24分鐘；患有阿茲海默症的患者，每年平均增加68分鐘。

白天少活動 恐增認知障礙

研究發現，人進入老年後，夜間睡眠品質下降，導致白天打盹時間增加，影響生活作息，白天減少活動，增加認知障礙的風險。

葉篤學表示，此研究帶來重要的結論，當活動量減少或少了社交刺激等，可能增加失智症的發生機率。失智症可以分為三類，退化性失智症、血管性失智症以及其他，最常見的失智症為阿茲海默症。

阿茲海默症多與遺傳有關，其他的失智症類別較容易因為腦部或社交刺激變少而提前出現。不過，在正常老化的過程中，本來就會使活動量減少，因此維持良好的運動、睡眠、飲食及腦力訓練的習慣，能避免失智症的發生。

葉篤學解釋，造成白天打盹有一部分是晚上睡眠品質不佳，當晚上睡不好，白天就可能產生嗜睡現象，紊亂的生理作息，就會讓腦部代謝出現異常。許多研究顯示，深層睡眠能協助代謝腦中多餘的類澱粉蛋白，而類澱粉蛋白是造成退化性失智症的原因之一。

有失智疑慮 可依量表檢測

當失智症發生時，初期的症狀幾乎是「難以察覺」，葉篤學表示，失智症從明顯的症狀出現後，再到實際就診，根據統計，平均近一年的時間。建議若懷疑親友有失智問題，可自行從網路上下載「AD-8量表（極早期失智症篩檢量表）」檢測，八題中有二題以上符合現況時，建議就醫診斷，開始介入治療，延緩惡化時間。

防失智 生活落實四大招

無論是已經被診斷為失智症或現在身體狀況健康穩定，葉篤學說，預防失智，應該要把飲食、運動、睡眠、腦力訓練四大項目落實在日常生活中。

1.飲食：三高是失智症的危險因子，注意健康飲食，避免高油、高鈉食物，避免三高上身。

2.運動：運動可幫助血液循環，刺激腦部細胞生長，每周至少運動二到三次，有助預防失智症。

3.睡眠：睡滿八小時，起床時若身體依舊疲憊表示睡眠品質不佳，需調整睡眠狀態。

4.腦力訓練：如打牌、益智遊戲、社交、畫畫、唱歌等，都有助於腦部刺激。

AD-8量表
AD-8量表

失智 阿茲海默症 檢測

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