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長者染疫重症 出院一年後失智風險增15倍

邱宜君
最新研究結果顯示，重症長輩出院一年後被診斷為失智症的比例，是輕症或未感染長輩的15倍。示意圖。（本報資料照片）
最新研究結果顯示，重症長輩出院一年後被診斷為失智症的比例，是輕症或未感染長輩的15倍。示意圖。（本報資料照片）

中國最新研究結果顯示，新冠重症長輩出院一年後被診斷為失智症的比例，是輕症或未感染長輩的15倍。台灣失智症權威醫師提醒，無論是新冠肺炎或其他感染症，很多發炎物質都可能干擾大腦神經傳導、促進類澱粉蛋白沉積，提高失智症風險，接種疫苗有助於保護認知功能，利遠大於弊。

這份武漢的研究3月8日發表於美國醫學會期刊（JAMA Neurology），追蹤1500名60歲以上新冠肺炎確診病例長達一年，這些人在感染新冠肺炎之前都沒有認知問題、神經系統疾病、失智症家族史，也沒有嚴重的心、肝或腎相關疾病或癌症。

最新國外研究結果顯示，重症長輩出院一年後被診斷為失智症的比例，是輕症或未感染長輩...
最新國外研究結果顯示，重症長輩出院一年後被診斷為失智症的比例，是輕症或未感染長輩的15倍。（Getty Images）

出院一年後 15%罹患失智症

這1500名長者當中，有260人為重症，研究人員以400多名沒有感染的患者配偶作為對照組，追蹤並比較重症、輕症、未感染者的認知功能。結果發現，出院一年後，輕症或未感染的長者只有不到1%被診斷為失智症，5%有輕度認知功能障礙。反觀重症長者，出院一年後高達15%被診斷為失智症，大約25%患有輕度認知功能障礙。

台灣失智症權威、台大醫院神經部主任邱銘章表示，目前可以確定新冠肺炎在急性期和亞急性期，會造成認知功能的短期傷害，至於長期是否導致失智症比例增加，還需要五到十年以上的長期追蹤，觀察整體人口失智症發生率變化，才能有定論。

另外，邱銘章表示，也要釐清究竟是「新冠肺炎」特有的影響，還是「免疫反應」的影響。

「並不是只有新冠肺炎重症才會這樣」，邱銘章指出，過去臨床經驗中觀察到很多老人家，住院前都好好的，可能因為一個常見的肺炎、泌尿道感染而住院，就開始出現譫妄等神經症狀。出院回家之後，家人也會發現「 他變得跟以前不一樣」，特別是腦部認知功能，變得比之前差。

接種疫苗 有助保護認知功能

邱銘章表示，身體面臨發炎反應時，免疫系統會作用，造成許多發炎物質的產生，很多發炎物質都有可能干擾大腦神經傳導物質、促進類澱粉蛋白沉積，長期下來就會產生阿茲海默症。

新冠肺炎是否也會帶來這樣的長期影響？邱銘章表示，這也許還需要五年、十年才能得到答案，但可以確定的是，接種疫苗預防感染，不但可預防重症、維護生命安全，也有助於保護認知功能，利遠大於弊。

失智 新冠肺炎 疫苗

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