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長者吞嚥困難 食物泥並非萬全之策

邱宜君
營養師說，食物剁碎後，小顆粒容易殘留在口腔，吞嚥時仍有嗆咳風險。（圖：台灣義大醫院營養科提供）
營養師說，食物剁碎後，小顆粒容易殘留在口腔，吞嚥時仍有嗆咳風險。（圖：台灣義大醫院營養科提供）

78歲吳女士去年中風，大病癒後進食困難、易嗆咳，三個月體重掉三公斤。女兒準備媽媽愛吃的排骨飯，把排骨剪碎，但媽媽依然嗆到，更因吸入性肺炎反覆住院。經專業團隊評估找出最適當的食物和飲品分級，才解決吃的困難。

台大醫院復健部主治醫師蕭名彥指出，每十個社區長者，就有三人有吞嚥困難問題，以「容易嗆到、吞不乾淨、吞不下去」為三大主要症狀。

咀嚼吞嚥障礙學會理事長、台大醫院副院長王亭貴表示，吞嚥困難原因除了老化，也可能是腦中風、腦傷、神經退化性疾病，如巴金森氏症、失智症，頭頸癌。需要詳細評估，找到原因，並接受適當的治療和訓練，若置之不理，很多長者一次吸入性肺炎就走了，如果能及早尋求專業協助，可望避免憾事發生。

台大醫院營養部營養師鄭千惠說，一般人以為把食物剁碎、打泥、增稠，就可以解決吞嚥困難，其實食物剁碎後，小顆粒容易殘留在口腔，吞嚥時仍有嗆咳風險。食物泥有時很黏，不容易吞，不見得更安全。改變食物黏稠度，太稠時可能要花更大力氣才吞得下去，加水會降低營養密度，病人可能會愈吃愈瘦。

台大醫院營養部主任陳珮蓉表示，根據國際標準（IDDSI）可將食物與飲品的質地，從硬到軟、從稠到稀，共可分為七個等級。經過專業評估，知道自己適合的等級後，按等級列舉的食譜，民眾可自己在家準備。

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