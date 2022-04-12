注意12危險因子 失智症可預防

透過運動紓壓、健康飲食等方法，減緩失智風險。圖為一群年長者在東京握著木製啞鈴做運動。(Getty Images)

你是否常忘東忘西、重複問題、東西老是找不到，你有這些大腦虛弱的症狀嗎？擔心罹患失智 症嗎？但其實失智症是可以預防的。可從生活型態介入，包括腦動、運動、人際互動等三動，保持良睡眠與飲食習慣，做好慢性病管理、心情放鬆等。

國際失智症協會統計，全球每三秒鐘增加一位失智症患者；世界衛生組織（WHO）新公布降低認知缺損與失智風險的12個面向，包括多運動、不吸菸、營養均衡、少喝酒、認知促進、社交互動、體重管理、高血壓 管理、高血糖管理、高血脂管理、不憂鬱、聽力喪失管理等方法。而「從生活型態介入」是預防失智最有效的方式，研究發現，可以透過「調整生活型態」降低四成的失智風險。

確診前20年 大腦開始鈍化

2020年阿茲海默症協會國際會議（AAIC）認為，只要能預防低教育程度、聽力退化、腦外傷、高血壓、缺乏運動、糖尿病、心血管風險、過度飲酒、肥胖、抽菸、憂鬰症、空氣汙染等12個危險因子，就能預防或延緩四成失智症。

不少失智症是到晚年才會出現症狀，但其實早在確診前20年，也就是中年時，大腦就開始鈍化，因此預防失智愈早愈好。

美國大型研究調查顯示，75歲以上長者持續定期從事腦力活動，會降低7%失智的風險，因此70歲才開始健腦也有成效。

神經再生 可以重塑大腦

大腦每天會新長出700個神經細胞，即所謂「神經再生」，可以重塑大腦。研究證實，大腦中負責短期記憶功能、學習、記憶、心情和情感的「海馬迴」，和失智症高度相關，因此如果讓再生的神經連結得更好，透過認知學習、運動、紓壓、良好睡眠、健康飲食（減少熱量攝取、多吃蔬菜水果與含有類黃酮與Omega-3脂肪酸的食物）等方法，就可以預防失智。

若把大腦比喻成老屋，這些新生神經細胞就好比「居家維護預算 」，幫大腦翻修、補強與拉皮，維持良好的「屋況」，即使老化，仍能繼續提供正常的認知功能。至於怎麼做才能妥善運用這些「不失智維護預算」，在生活中提供大腦刺激、保持活動，就能為大腦存腦本退休金，預約一個沒有失智的未來。