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失語症屬早發型失智 有三大症狀

沈能元
醫師表示，失語症是早發型失智症的一種，好發年齡在60歲左右。(本報資料照片)
醫師表示，失語症是早發型失智症的一種，好發年齡在60歲左右。(本報資料照片)

67歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。醫師表示，失語症是早發型失智症的一種，好發年齡在60歲左右，若出現三大症狀：記憶力衰退及忘東忘西、愈來愈少說話、說話詞彙及形容詞愈來愈少，應擔心可能罹患「失語症」，必須盡速就醫檢查。目前失語症僅能以藥物延緩病情，無法治癒。

台灣認知功能促進協會理事長、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，失語症為早發型失智症的一種，歸類為大腦額顳葉失智症，主要是大腦顳葉不明原因退化、萎縮，出現無法表達、表述事情症狀，不像是阿茲海默氏症主要症狀是忘東忘西，或是中風引發失智症的行動不變，但失語症好發比率不高，約占整體失智症的4%以下。

甄瑞興說，曾收治一名60多歲的婦產科醫師，平時幫病人進行超音波檢查，完全沒有問題，但發現要為病人解釋超音波影像時，卻解釋不出來，經確診罹患失語症。

失語症患者行動並不會產生問題，可以點頭、搖頭，也可以寫字，但就是不能說話。甄瑞興表示，失語症只能以藥物延緩病情，並無法治癒，病人最後還是會出現失智問題，可能需長期臥床，身體機能慢慢減弱，容易引發吸入性肺炎、敗血症等併發症，進而導致死亡。

67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。(...
67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。(取材自imdb)

失語症 失智 中風

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