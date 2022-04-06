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巴金森病程可達20-25年 好好治療壽命與一般人無異

邱宜君
巴金森氏症病程可長達20年以上，只要接受治療，病友的平均壽命不比一般人短。（記者陳立凱／攝影）
巴金森氏症病程可長達20年以上，只要接受治療，病友的平均壽命不比一般人短。（記者陳立凱／攝影）

巴金森氏症剛開始被發現的時候，被視為一種導致年長者動作緩慢的疾病，200多年過去，科學家發現巴金森氏症並非年長者的專利，症狀除了動作障礙，還有其他不容易分辨的非典型症狀。

巴金森氏症病程可長達20年以上，只要接受治療，病友的平均壽命不比一般人短，若能具備正確的知識、獲得良好的照顧，可以維持不錯的生活品質。

非典型病友難診斷

台大醫院神經部巴金森症暨動作障礙中心主治醫師戴春暉表示，巴金森氏症有很多種分類方式，第一種是用症狀分為「典型」和「非典型」。典型病友發病之初，主要症狀侷限在靜止型顫抖、僵硬、動作遲緩，通常要等病程發展十年以上，才會出現認知功能障礙的問題。

不過，大約有15%巴金森氏症病友屬於非典型，容易與其他疾病混淆。例如，有些人在巴金森氏症發病第一年就併發失智症；有些人除了巴金森氏症主症狀之外，會出現小腦退化引起的步態失調、自律神經功能異常、嚴重便祕、排尿困難、血壓不穩定。戴春暉表示，非典型有六種，其中四種比較常見，兩種比較少見，共同點是問題更複雜、更不容易診斷。

九成病友是年長型

除了用症狀分，也可以用發病年齡分。羅東博愛醫院神經內科主治醫師李政霖表示，九成巴金森氏症病友都是年長型，只有大約一成是年輕型，通常都有家族史。年輕的定義在文獻中有不同的切分點，有的定義為40歲以下，有的是50歲以下。隨著精準醫學的發展，也逐漸了解有某些基因可能與疾病進展速度較快有關，另外一些基因則是對藥物的反應較佳。

戴春暉表示，巴金森氏症依照嚴重程度，可將病程分為五期，第一期症狀僅發生在單側；第二期症狀出現於雙側；第三期症狀發生在雙側，且軀幹平衡反射能力變差，行走時容易重心不穩，影響日常生活；第四期行動困難；到了第五期，患者無法行走，需仰賴輪椅或終日臥床。

配合治療減緩惡化

「我們看巴金森氏症的醫師，都覺得自己在跟病友一起變老，因為每個病友都會跟我們很久。」戴春暉表示，巴金森氏症的好發年齡平均在62歲，在有治療的情況下，病程可以長達20到25年，每一期大約是三到五年，但通常第二、三期會停留比較久的時間，到了第四期以後又進展比較快速。

戴春暉表示，這是因為到了第四期以後，病友往往年紀大了，身體較虛弱，加上走路不方便、活動力下降、需要照顧的程度上升，發生跌倒意外、併發肺炎的風險也提高，所以病程會推進地快一些。戴春暉會算給病友聽，平均62歲發病，好好接受治療，之後還有20到25年，病友的平均壽命並沒有比一般人短，有正確的知識、良好的照顧，可以維持不錯的生活品質。

初期或便祕失嗅覺

該怎麼留意巴金森氏症的早期症狀？李政霖表示，初期症狀不明顯，不容易察覺，特別是有些病友在手抖、動作慢、肢體僵硬發生之前，就有便祕、嗅覺喪失，以及快速動眼期睡眠行為障礙（REM behavior disorder ,RBD）等非典型症狀。快速動眼期睡眠行為障礙的特色為常作惡夢、熟睡時腦部無法抑制肌肉張力，無意識地拳打腳踢，同眠的伴侶應提高警覺，提醒及早就醫。

避免高壓遠離毒物

 

要預防巴金森氏症的發生，戴春暉建議，可以從避免接觸危害物質、保持健康習慣、避免長時間壓力或過度工作做起。許多農民常會接觸到的殺蟲劑、焊接工作時可能接觸到的重金屬（錳），含有重金屬的地下水，都是危險因子。

戴春暉多年臨床工作，看過許多病友是在一個很大的壓力事件後發病，可見高強度的壓力或許也是誘發因子，因此他建議避免長時間壓力和過度工作。最後是要保持身體健康、規律運動，因為巴金森氏症是運動神經系統退化的疾病，若能維持良好的運動習慣，也有助於預防巴金森氏症。

便祕 醫學 失智

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