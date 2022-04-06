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多運動、訓練吞嚥 延緩巴金森氏症病程

沈能元
巴金森氏症患者用餐時，若已出現吞嚥困難，家人須多給予時間、耐心。（圖：林口長庚醫院提供）
巴金森氏症患者用餐時，若已出現吞嚥困難，家人須多給予時間、耐心。（圖：林口長庚醫院提供）

常見失智中風患者用餐時吞嚥困難、需在流質食物中添加助凝劑，或因長期臥床感染肺炎，其實不只這些病友，巴金森氏症晚期病友也須面臨失能困境。

醫師表示，巴金森氏症屬神經退化疾病，雖無法治癒，但及時經由藥物治療就能控制病情，所以從病友罹病初期開始，家人的精神支持十分重要，應陪同病友一起運動，隨時關心身心靈狀況，而病友也不要充斥負面想法，「每天過得快樂就好。」是巴金森氏症除了延緩病程之外最重要的治療目標。

晚期可能合併失智

台灣林口長庚醫院神經內科部動作障礙科主治醫師陳柔賢說，民眾出現身體僵硬、顫抖等，未必是罹患典型巴金森氏症，也有可能是非典型類巴金森氏症，雖然兩者均為神經退化性疾病，但相關症狀、疾病發展速度、對藥物反應等都不相同，甚至可能是由中風、外傷引起的續發性巴金森氏症，而這都需要醫師進一步鑑別診斷。

巴金森氏症病友若病情長達十年以上，或是年齡75歲以上，可能會合併失智症狀，但也可能是罹患非典型類巴金森氏症中的路易氏體失智症。高雄長庚醫院神經肌肉疾病科主治醫師林祖功說，並非所有巴金森氏症病友都會合併失智症，出現失智症狀時，均須醫師診斷。

初期就須訓練吞嚥

「巴金森氏症為多巴胺細胞緩慢退化，病人漸漸出現手動得慢、走路走得慢、吞嚥緩慢等症狀。」陳柔賢說，巴金森氏症病友罹病後約7至10年，隨著病程進展出現吞嚥困難，進而營養不良等問題，這些情形並非共病，也無法經藥物控制，而是病友的必經過程。

為延後病程進入晚期，病人應配合醫囑服藥及規律運動，並從罹病初期就要開始訓練吞嚥功能。林祖功說，如台灣巴金森之友協會就推出運動指引及吞嚥訓練APP程式，建議正常長者也要進行吞嚥訓練。

當用餐出現困難，病患須專心進食，家人勿邊吃邊聊天。

林祖功說，巴金森氏症患者用餐時，若已出現吞嚥困難，家人須多給予時間、耐心，尤其病友吞嚥功能不佳，喝水、吃流質食物容易嗆咳，建議在流質食物中適時添加助凝劑。且病友進食時一定要專心，原因是大腦退化後，無法一心多用，此時家人不要和病友說話，避免嗆咳感染肺炎。若病友進食困難已致營養不良，恐造成體重下降、肌肉萎縮，且易增加感染肺炎風險，此時就須使用鼻胃管等方式，協助病人進食。

或出現幻想等症狀

林祖功門診曾收治一名70多歲阿公，罹患巴金森氏症多年，但近日發現阿公回診情形不好，經家屬檢視阿公平時使用的藥盒發現，阿公多未按時服藥，再經診斷發現，阿公已無法自主服藥，他提醒家人要多注意阿公服藥情形。

此外，巴金森氏症晚期病友認知功能開始下降，可能會出現一些精神症狀，如看到先人在家開派對的視幻覺，或是出現被害妄想等幻想症狀，或懷疑食物被人下毒而不吃東西，導致營養不良。林祖功說，隨著病程進展，生活可能愈來愈不方便，他鼓勵病友不要充斥負面想法，認真、快樂過好每一天，因人生下一秒會發生什麼事，誰都不知道。

適合病友的運動

太極拳、跳土風舞：這類有輪替動作的運動最佳。

大步走：每天走幾千步到萬步，可以拆分為兩次或三次走完，以訓練大腦神經細胞。

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