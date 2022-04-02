老翁吃飯嗆咳險死 竟是假牙鬆脫卡氣管

常見的假牙有活動假牙（左）與固定假牙（右），都需要清潔才能免於細菌滋生。（記者張雅婷／攝影）

年紀一大，牙齒搖晃，許多老年人倚賴假牙咀嚼食物，但在進食時，最怕活動假牙鬆脫，卡在咽喉、上呼吸道，如果沒有緊急處理，可能危及生命。台灣一名80歲老先生在外籍看護工協助下進食，突然劇烈咳嗽，意識模糊，看護緊急撥打電話協助送醫。

經醫師安排電腦斷層檢查發現，老先生咽喉深部卡著異物，體積約兩公分乘於兩公分。經異物鉗夾出異物，才知是兩顆並排假牙，所幸沒有掉入氣管。

台灣台中童綜合醫院急診醫學 部執行長盧立華表示，急診中確實常見到老人活動假牙鬆脫所引發的意外事故，大部分案例為吞下是一大塊假牙，家人相當緊張，但幾乎都在兩、三天後自行排出體外。

最怕的是體積較小的牙齒，較容易掉入上呼吸道（如氣管），引發劇烈嗆咳，此時必須緊急就醫，請急診醫師夾出異物，不可嘗試吞飯、喝醋等偏方，以免引發嚴重併發症 。

盧立華指出，曾收治過一名因車禍 事故個案，除了擦傷、撞傷，還出現嗆咳，影像檢查發現，一顆斷裂牙齒就卡在氣管內，緊急以氣管內視鏡夾出牙齒，才解決危機。

臨床顯示，異物（如食物、牙齒）進入氣管時，症狀為持續劇烈咳嗽，可能引發氣管內組織發炎、肺部擴張不全，嚴重時，還可能因急性呼吸道阻塞而窒息死亡。

如何預防活動假牙鬆脫？前台北市牙醫公會理事長葛建埔提醒，配戴假牙的中老年人務必每半年回診一次，由牙醫師評估，鉤子是否鬆脫？牙床骨是否萎縮，以致基底不合？

葛建埔表示，許多老人家戴上活動假牙後的一、兩年，假牙就逐漸鬆開，總習慣用舌頭往上一頂，讓假牙復位，但隨著牙床骨萎縮，空隙變大，最後就容易掉下來，卡在食道，甚至氣管。

葛建埔建議，如果發現假牙出現異味，或是容易鬆脫，就應該回診，請牙醫師調整基底。此外，使用每三年至五年，務必回診一次，請牙醫師將假牙底部墊高，就能延長活動假牙使用期限。