心房顫動一半無症狀易中風 定期量血壓較保險

研究顯示，心房顫動讓患者中風風險增加三到四倍。(本報資料照片)

心房顫動是中風 的隱形殺手，且有半數患者無症狀。統計顯示，80歲以上民眾，每十人就有一人患有心房顫動。中華民國 心律醫學會理事長溫明賢呼籲，高齡者定期量測血壓 ，最好搭配有心房顫動檢測的血壓計，若感覺到心跳紊亂也建議到院檢查。

研究顯示，心房顫動讓患者中風風險增加三到四倍，而死亡風險增加二到三倍。

溫明賢表示，心房顫動是指心房不規則放電，導致心房快速紊亂地顫動，最高每分鐘可能達到300次，若將血管中的血液比喻為水溝中的水流，原本心臟穩定跳動時，水流通暢；一旦心跳速度紊亂，跳動速度忽快忽慢，水流不穩就會讓砂石沈積在水溝中，長久堆積，就可能出現阻塞，依阻塞位置不同，例如腦部、眼睛與足部等，出現不同部位的中風。

溫明賢表示，心房顫動可能瞬間發生，也可能持續一段時間，若檢查時恰好沒有發生心房顫動，可能就檢查不出來。加上心房顫動患者至少半數患者無症狀，大多是發生中風後，回頭檢查心臟，才發現有心房顫動。臨床上還曾有案例是在中醫師把脈意外發現心房顫動的案例。

台灣林口長庚醫院心律不整暨電生理中心主任葉勇信表示，心房顫動是心律不整最常見的症狀，高齡者最常見，無論有無不舒服症狀，心房顫動引發中風機率相同。國人對心房顫動不夠了解，有時即使出現症狀，也不知道是心房顫動或直接被忽視。