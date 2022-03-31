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膝關節退化 就算痛…也要堅持動

林宛諭
膝關節退化疼痛，中醫可以針灸、按摩穴道等治療緩解。（示意圖／台灣彰化員生醫院提供）
膝關節退化疼痛，中醫可以針灸、按摩穴道等治療緩解。（示意圖／台灣彰化員生醫院提供）

台灣約15%的人罹患膝關節退化，醫師指出，有些人因工作久站、長期蹲下搬重物，若沒常做放鬆肌肉運動、熱敷等保健，經年累月會加重膝蓋負擔，造成膝關節退化加速，甚至連走路都痛。

60多歲楊女士在市場工作，常久站及上下搬貨，年輕時很拚命，搬魚貨時，手腳更常泡在冰水裡；最近退休卻發現早上起床要下床時膝蓋卡卡，愛好戶外活動的她，想和親友去爬山，但膝蓋卻是站著、走路、爬樓梯都會痛，根本連出門都難。

外傷、肥胖 增加退化風險

台灣彰化縣員生醫院中醫部醫師黃威倫指出，膝蓋疼痛有時是因膝蓋退化，關節處軟骨退化、骨贅生成、滑膜發炎及關節變形等原因，導致關節出現腫脹、發炎性疼痛等症狀。黃威倫說，臨床上常見到患者症狀無法久站、膝蓋僵硬、疼痛，嚴重時甚至膝蓋變形成O型腿。

除了隨著年齡增長而造成的退化，膝蓋曾受過外傷、肥胖、長時間彎曲膝蓋等，都增高退化風險。黃威倫說，中醫稱為「痹症」，麻痹的痹，意思是關節、肢體等處出現痠、痛、麻、重及屈伸活動不利等症狀。

龜鹿二仙膠 並非每人適用

黃威倫表示，除了以針灸、中藥熏洗、科學中藥治療，還建議楊女士使用龜鹿二仙膠治療，12周後她的膝關節疼痛明顯改善，肌肉強度也增加。不過，黃威倫也提醒，並非所有的膝蓋痛都可以吃龜鹿二仙膠；龜鹿二仙膠屬於滋補藥材，如果處於急性發炎期的膝蓋疼痛、高血壓或腎臟功能不佳的人，並不適合使用。

平常好好保養，適時放鬆肌肉，也可減少關節壓力，延緩老化和傷害。黃威倫說，不能因為關節痛而不動，反而難以改善症狀，建議應養成每天散步習慣，也可在游泳池裡慢走，靠在椅子或躺著做抬腿運動，溫和的瑜伽伸展、太極拳都是很好的運動，並可按摩膝蓋周邊穴位包括血海、梁丘、陰陵泉、陽陵泉穴等，讓膝蓋周邊氣血循環，達到緩解疼痛的效果。

關節 肌肉 肥胖

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