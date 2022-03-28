我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

治療巴金森氏症 手術、藥物並重

健康醫療網
灣閩南語金曲歌后詹雅雯罹患此症，左腦有萎縮情形，現正積極治療中。（取材自臉書）
灣閩南語金曲歌后詹雅雯罹患此症，左腦有萎縮情形，現正積極治療中。（取材自臉書）

隨著許多名人先後傳出罹患巴金森氏症並因此而淡出工作，此疾病屢屢被拉上台面討論。事實上，巴金森氏症為第二常見之神經退化性疾病，與我們的距離似乎比想像中還近，如果能對此病多一點了解，於早期警覺，並配合妥善藥物或手術治療，維持良好生活品質不無可能。

手抖、肌肉關節僵硬是巴金森氏症典型症狀。（Getty Images）
手抖、肌肉關節僵硬是巴金森氏症典型症狀。（Getty Images）

長期用藥 效力降低

巴金森氏症初期症狀包含靜止型顫抖、動作遲緩及肌肉關節僵硬，即手沒有在用力或做事時也會無法控制地顫抖，或面部表情怪異、行走困難容易跌倒等；另外，隨疾病發展亦常伴隨認知障礙。台灣衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱表示，此疾病成因是因患者中腦內黑質部多巴胺神經元減少，導致體內「多巴胺」此種神經傳導物質濃度下降而導致。

然而，過去用過治療顫抖的抗乙醯膽鹼藥物，被許多研究指出會增加失智風險，而目前使用的短效型及長效型多巴胺藥物，並無法從源頭改善神經元退化，僅能以補充多巴胺的形式進行。

因此，雖治療前期成效明顯，但過了一段時間隨神經退化情形加重，可能會出現藥效波動需增加用藥頻率或劑量的情形，連帶導致副作用如血壓下降、噁心或甚至出現幻覺、妄想等現象。

被害妄想 治療兩難

洪千岱分享，曾有一名6旬患者罹患巴金森氏症近8年，一開始用藥效果皆不錯，至2、3年前藥效開始下滑，用藥頻率及藥量需求也連帶提升，進而引發副作用如幻覺、妄想。

她在生活中常覺得別人想要危害自己，嚴重影響家人、朋友之間的相處。前陣子患者在參與旅行團行程時，甚至在途中大喊飲用水有毒，造成同行友人恐慌。

面對此困境，洪千岱坦言，雖把藥量減少可降低副作用產生，但同時也代表動作障礙無法獲得妥善控制，生活上更顯不便，治療上可說是陷入兩難。

手術治療 改善症狀

礙於藥物遇上的限制，手術也成為巴金森氏症臨床上相當重要的治療方式。洪千岱指出，手術可分為燒灼切開術、深腦刺激術及神波刀治療。

前兩者皆需開顱、開孔及全身麻醉，因此對於發病年齡偏高的巴金森氏症患者來說多有不便，而新一代神波刀治療利用MRI定位，針對腦中可能造成顫抖症狀的區域，運用高強度聚焦超音波進行治療，可降低患者麻醉風險及減少後遺症發生的機率。

除此之外，及早進行手術治療可幫助患者降低藥物劑量，進而減少副作用、認知影響及藥效波動的情形產生；另外，改善靜止型顫抖症狀也可增加患者外出運動及社交意願，間接減緩身體退化。

手術 失智 血壓

上一則

醫師養生／他，組電腦 當復健運動

延伸閱讀

NBA／原以為有望周日復出 勇士威斯曼傳又回發展聯盟了

NBA／原以為有望周日復出 勇士威斯曼傳又回發展聯盟了
防彈少年團Jin食指筋受傷 緊急動手術

防彈少年團Jin食指筋受傷 緊急動手術
醫藥／預防膽囊炎 該怎麼吃？

醫藥／預防膽囊炎 該怎麼吃？
醫藥短波／腎臟囊腫能預防嗎？

醫藥短波／腎臟囊腫能預防嗎？

熱門新聞

睡眠品質無法改善，原因有許多種，建議民眾真的解決不了時，還是要就醫請求專業協助。圖／八里療養院提供

睡眠品質遲遲無法改善 原因可能有這些

2022-03-20 05:42
下顎內縮阻抗法。記者鄭國樑／攝影

高齡長輩邊吃邊咳可能吞嚥力下降 治療師建議這樣做

2022-03-21 06:22
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影

婆婆媽媽閃到腰痛不欲生 物理師教3招舒緩

2022-03-25 05:53

熬夜、壓力大突冒2症狀 當心「皮蛇」悄上身

2022-03-22 00:32
俊廷直到30歲才因為喉嚨腫到差點喪命，才確診為罕見的遺傳性血管水腫（HAE）。記者楊雅棠／攝影

30歲男腳腫誤診痛風20年 險死才發現得遺傳病

2022-03-24 05:46
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐提醒，50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者，都是帶狀皰疹的高危險群，近年不少年輕族也因熬夜、壓力大出現帶狀疱疹。圖／書田診所提供

患「皮蛇」痛到懷疑人生 年輕族熬夜壓力大易好發

2022-03-22 05:22

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」