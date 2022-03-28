治療巴金森氏症 手術、藥物並重

灣閩南語金曲歌后詹雅雯罹患此症，左腦有萎縮情形，現正積極治療中。（取材自臉書）

隨著許多名人先後傳出罹患巴金森氏症並因此而淡出工作，此疾病屢屢被拉上台面討論。事實上，巴金森氏症為第二常見之神經退化性疾病，與我們的距離似乎比想像中還近，如果能對此病多一點了解，於早期警覺，並配合妥善藥物或手術 治療，維持良好生活品質不無可能。

手抖、肌肉關節僵硬是巴金森氏症典型症狀。（Getty Images）

長期用藥 效力降低

巴金森氏症初期症狀包含靜止型顫抖、動作遲緩及肌肉關節僵硬，即手沒有在用力或做事時也會無法控制地顫抖，或面部表情怪異、行走困難容易跌倒等；另外，隨疾病發展亦常伴隨認知障礙。台灣衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱表示，此疾病成因是因患者中腦內黑質部多巴胺神經元減少，導致體內「多巴胺」此種神經傳導物質濃度下降而導致。

然而，過去用過治療顫抖的抗乙醯膽鹼藥物，被許多研究指出會增加失智 風險，而目前使用的短效型及長效型多巴胺藥物，並無法從源頭改善神經元退化，僅能以補充多巴胺的形式進行。

因此，雖治療前期成效明顯，但過了一段時間隨神經退化情形加重，可能會出現藥效波動需增加用藥頻率或劑量的情形，連帶導致副作用如血壓 下降、噁心或甚至出現幻覺、妄想等現象。

被害妄想 治療兩難

洪千岱分享，曾有一名6旬患者罹患巴金森氏症近8年，一開始用藥效果皆不錯，至2、3年前藥效開始下滑，用藥頻率及藥量需求也連帶提升，進而引發副作用如幻覺、妄想。

她在生活中常覺得別人想要危害自己，嚴重影響家人、朋友之間的相處。前陣子患者在參與旅行團行程時，甚至在途中大喊飲用水有毒，造成同行友人恐慌。

面對此困境，洪千岱坦言，雖把藥量減少可降低副作用產生，但同時也代表動作障礙無法獲得妥善控制，生活上更顯不便，治療上可說是陷入兩難。

手術治療 改善症狀

礙於藥物遇上的限制，手術也成為巴金森氏症臨床上相當重要的治療方式。洪千岱指出，手術可分為燒灼切開術、深腦刺激術及神波刀治療。

前兩者皆需開顱、開孔及全身麻醉，因此對於發病年齡偏高的巴金森氏症患者來說多有不便，而新一代神波刀治療利用MRI定位，針對腦中可能造成顫抖症狀的區域，運用高強度聚焦超音波進行治療，可降低患者麻醉風險及減少後遺症發生的機率。

除此之外，及早進行手術治療可幫助患者降低藥物劑量，進而減少副作用、認知影響及藥效波動的情形產生；另外，改善靜止型顫抖症狀也可增加患者外出運動及社交意願，間接減緩身體退化。