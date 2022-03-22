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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

做好二老健康照護 比買保險好

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長

大陸女士擇偶條件：「有車有房，父母雙亡！」台灣女士擇偶條件：「有車有房，公婆健壯！」雖是順口溜，卻也道出了兩岸文化的差異，以及現實生活中年輕人成家立業的心聲。

人的繁殖方式，不像雞或鴨，小雞或小鴨由蛋中破殼而出就可以獨立覓食，不需人侍候，不需上幼稚園、不需上小學乃至更高學府，也不需花父母親的存款，母親身材也不會因懷孕生子而受影響。

在人類繁殖模式及客觀環境不可能改變的條件之下，讓年輕人可以順利成家立業，然後生生不息傳宗接代是現代社會中重要的課題。

父母或公婆健在，可幫年輕人帶小孩，是年輕夫婦最大的福報，但總有一天父母會逐漸老去，健康逐漸出現警訊，因此聰明的子女就應該未雨綢繆將他們的健康好好列管，否則等到有症狀出來才帶他們去求醫，此時花費的心力就難估計了。

慢性病、癌症 中年兩大危機

人到了五、六十歲以後，會逐漸出現一些慢性病，大都與上一代遺傳有關，例如糖尿病、高血壓、高血脂，大都在此時發病，如果有了這些慢性病不及時控制，一、二十年或二、三十年之後，可能會罹患心血管疾病或腦血管疾病，甚至變成植物人或半身不遂或坐輪椅或臥床不起，此時就需要極大的人力來協助，甚至可能因為子女遠走高飛在異鄉，或久病無孝子，老父老母在安養院或在醫院中由外勞照顧，苟延殘喘，度過餘生。

中年以上另一危機是許多癌症慢慢浮出水面，例如老爸老媽如果有B、Ｃ肝未定期追蹤，就可能有一天長了肝癌而不自知，等到症狀明顯才求醫就後悔莫及。

近年來，大腸癌發生率逐年爬升，老人家又常便祕，因此容易以為症狀是理所當然，而錯過了治療的契機。此外，越來越常見的肺癌，來無影去無蹤，如果有肺癌家族史或抽菸史，也最好安排他們做低劑量電腦斷層檢查。

定期健康檢查 保健基本功

除了定期幫父母安排抽血、驗尿、驗血糖、血中癌症標記、血球指數，也要定期做腹部超音波，可以檢查一下肝臟、腎臟、胰臟、膽囊是否有異常。定期做胸部X光、心電圖，看心臟好不好，動脈硬化厲不厲害，都是保健的基本功。

總之，花一點心力幫老爸老媽做好健康照護，其效益一定比買保險好，天有不測風雲，人有旦夕禍福，要平時幫老爸老媽及早做健康防護的金鐘罩，定期檢查，年輕的一輩才能好好奮鬥，不會有後顧之憂，將來也才不會有「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」之嘆。

癌症 高血壓 便祕

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