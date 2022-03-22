與聽損長輩溝通 3技巧有愛無礙

有聽損困擾的長輩可選配合適的聽覺輔具。(本報資料照片)

聽力受損的傷害不小，不只會造成溝通障礙，是導致長輩與社會隔離的主因，甚至有愈來愈多的研究實證指出，聽損會提高失智 風險因子；當長輩變得難溝通時，並非是固執、耳根子硬，或許是聽力出了問題；這時家人多一點的陪伴、鼓勵與耐心，用對方法減少溝通障礙。

愛耳行動 避免超音量超時

台北市聽力師公會秘書長黃詠耀指出，老年性聽損是生理自然的退化歷程，從年輕開始養成好習慣，或許可以讓自己晚一些進入聽損的困境。

首先，避免超量超時聆聽行為，關鍵為管理聆聽音量與時間。運行中的交通工具、施工中機具、工廠產線、卡拉OK、夜店、演唱會、電影院 等都是生活中聲音相對較大的情境。最被忽略的是聆聽耳機，尤其到吵雜環境中不知不覺調高音量特別危險。

這些外在因素一點一滴慢慢的傷害聽力，因此必須養成良好的聆聽管理，例如：聆聽耳機遵循音量不超過60%、聆聽時間少於60分鐘，並且少暴露在噪音量大的環境等，是保養的第一步。

其次，控制心血管功能。供應內耳養分的血管細微，相當敏感，若血壓 、血脂、血糖控制不當、糖尿病等，發生聽力損失的機率也較高；因此若能好好控制三高，對維護聽力有一定的幫助。

黃詠耀說，所有對於血液循環不佳的生活型態都要盡量避免，包括避免飲食過於重口味、過油，維持好的睡眠品質與運動習慣。

此外，壓力也是導致突發性聽損的原因，通常發生於單側，一旦發現突然聽不到、不平衡、耳鳴等，務必及早就醫治療。

視線範圍 讓長輩看清嘴型

聽力損失通常很難被察覺，這時候需要家人多一點觀察與關心，若發現家人在一隻手臂距離一般音量說話時，對方常說「蛤？」、「聽不清楚」，或雞同鴨講，可能就是聽力損失的徵兆。建議與聽損長輩溝通前，可以先去除背景干擾聲音，如電視、收音機、洗衣機等，同時盡量在長輩視線範圍內，讓他能清楚看見嘴型、表情，並放慢說話語速，溝通的效果會愈好。

黃詠耀提醒，每個人都有一個聆聽泡泡模型，即以頭部為中心向外延伸圍繞的距離；聽力正常者聆聽泡泡超過半徑3公尺，而對於聽損者來說建議小於1.5公尺，距離愈遠、聆聽效果愈差，理想的溝通應保持一個手臂展開的距離。

當然更重要的是要讓對方聽得懂自己說的話，包括可以一個字一個字慢慢說、聽不懂的語詞可以換句話說。

大吼沒用 耐心同理更重要

聽：讓他聽清楚，保持耐心慢慢說，聽損長輩的聆聽解析度較差，放慢語速、減低背景噪音干擾，有助於提升溝通。

見：讓他看見你，保持耐心別大吼；保持理想溝通距離，並讓他看見你的嘴型、表情，更有助於溝通。

愛：我們常在提高音量跟聽損長輩溝通時，不自覺語氣急促、表情猙獰，反容易被誤解，導致溝通效率更不理想。保持同理心，友善的對待，溝通無障礙。

戴助聽器 聽能復健需時間

對於聽損長輩來說，最有效率的介入方案是選配合適的聽覺輔具，從選配助聽器到有良好聆聽成效，是一段專業的聽覺復能過程，包括聽能評估、選配、驗證、適應、訓練等。黃詠耀指出，一段專業的聽覺復能歷程通常需要三到六個月，建立合理的期待，得到家人的支持才能達到良好的聆聽成效。