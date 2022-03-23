身體飄異味、老人臭 小心五臟六腑出毛病

預防老人臭，做好清潔最重要，還要勤換衣物、刷牙避免口中生菌，及多運動增加新陳代謝。（記者祁容玉／攝影）

不少人上了年紀後，身上會飄出一陣陣的「老人臭」，又稱「加齡臭」。醫師指出，長者發生老人臭，常因個人衛生、愛吃肉等飲食習慣所致，更應提高警覺，注意是否為疾病引起，除了要解決臭味問題，亦可提前找出體內毛病。

皮脂腺功能退化 易有異味

一般人40、50歲後皮脂腺功能逐漸退化，油脂分泌不平均，像四肢、身體的皮膚出油量少，但腋下、胯下、臉部、額頭、頭皮、耳後、胸前等部位皮脂腺分泌旺盛，經氧化後形成「2-壬烯醛」化合物，若與汗水、表面汙垢等分泌物結合，就會產生類似酸味、油味，因此，老人身上容易產生異味。

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，老人因新陳代謝機能退化，較年輕人更怕冷，時常穿戴帽子、襪子禦寒，因此，腳趾、頭皮容易有異味飄出。尤其，男性比女性更容易散發老人臭，除了皮脂分泌較多、沒那麼愛洗澡，男性又習慣梳油頭，抹油膏在頭上，若沒有清潔乾淨，很容易產生油耗味。

「黃帝內經」提到五臟應七竅，代表肝、心、脾、肺、腎等五臟若有疾病，往往會從目、鼻、口、耳等七竅反映出來。趙昭明說，異味分為生理性及病理性，氣味除了從泌尿系統、也會從汗腺排出，但若過去身上都沒有出現老人臭，這陣子卻突然飄出異味，就要注意體內五臟六腑是否罹患疾病。

有阿摩尼亞味 要留意肝腎

趙昭明指出，若老人家有慢性腎衰竭、糖尿病 、免疫性疾病等，會讓異味感更重。如果有口臭、酸敗味，可能是腸胃、食道或糖尿病問題，若是阿摩尼亞（氨）味，就要注意肝腎等健康狀況。此外，失智 症長輩也可能有老人臭問題，家屬需注意其身體機能是否持續退化，或有身心精神問題。

飲食清淡多運動 做好清潔

有學者發現，老人臭不僅是表面異味，更要全方位關注健康問題。趙昭明表示，若要預防老人臭，除了處理內在疾病，外在的個人衛生習慣格外重要，包括勤換衣物、刷牙避免口中生菌，也要注意清淡飲食，少吃蒜、辣等重口味及過多紅肉，可多攝取蔬菜、水果及魚肉、雞肉或海鮮等，更要多運動增加新陳代謝。

老人家做好清潔最重要。上了年紀後，皮膚除了油脂減少，表皮層變薄，洗澡後容易乾癢，導致許多長輩不愛洗澡。趙昭明建議，老人家的洗澡水溫不宜過高，可用保濕性沐浴乳清潔，若只是用清水擦洗，無法去除表面油脂，洗不乾淨導致異味殘留。老人家最好不要用肥皂洗澡，因皮膚屬於弱酸性，可選用和皮膚PH值接近的溫和沐浴乳較佳，洗澡後要盡快將水擦乾，塗抹乳液。

體香劑除臭 可能反生異味

趙昭明表示，有些民眾習慣噴體香劑、止汗劑、除臭劑等去除身上異味，老人家則不建議使用，因老人家出汗量少，若使用體香劑在老人身上，可能會與分泌物相互結合產生異味，其添加化學香料也可能引起過敏 。