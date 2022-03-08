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長輩戴助聽器 改善生活品質、還能遠離失智

文／鍾碧芳
長輩配戴助聽器，需要時間適應。(Getty Images)
長輩配戴助聽器，需要時間適應。(Getty Images)

配戴聽覺輔助器如助聽器或人工電子耳，不只能幫助長者聽得見，其實也在協助他們改善生活品質、遠離失智風險。

從統計數據可以看出長輩對於配戴助聽器有多排斥：一項調查研究顯示，每5位需要配戴助聽器的人，只有1人願意配戴；另一項研究則發現，從專業建議需要選配助聽器到實際上願意試，平均要耗費約7年時間。為什麼即便是聽不清楚、聽不到，長輩仍然不想配戴助聽器？到底該不該幫長輩選配？

排斥配戴 擔心被說老 

對於聽力已經受損的長輩，該不該配戴助聽器？他們為什麼不想配戴？振興醫院聽覺醫學中心主任力博宏從門診觀察，聽力問題對長輩來說，似乎是不認為需要被矯正的疾病；再加上若配戴助聽器就好像被貼上「我老了」的標籤，更是常見的排斥理由。

「有趣的是，如果跟別人說話時經常要旁人重複講一次，又或者戴上老花眼鏡看東西，難道就不顯老嗎？」力博宏說，經濟問題也是許多長輩考量的重點，甚至有些長輩會認為「反正年紀大了，聽不清楚或聽不到就算了！」或者有「戴了也沒用、反而更吵」等舊觀念而心生抗拒。

實際上，近幾年陸續有研究發現，如果長期聽力受損、大腦的刺激減少，心智功能退化會比一般人快；實證更發現，聽損與失智症的發生有一定的關聯性。所以，在可以幫助長輩聽得見、聽清楚下，若又能幫助改善社交關係、生活品質，進一步遠離失智風險，配戴確實有其必要性。

輔助設備 依分貝挑選

在科技進步下，輔助聽力的設備已相當先進，不只強調舒適度、也具有多功能性，若能仔細挑選並練習使用，對恢復聽力有很大的幫助。

力博宏指出，臨床診斷若發現聽力只剩40至50分貝左右時，會建議長輩先配戴助聽器；但若能聽到70分貝以上的聲音時，助聽器的幫助就不大，可進一步考慮使用人工電子耳。

兩者有何差別？助聽器的原理，有點類似麥克風的概念，音量如果調得太大聲，確實會有刺耳的現象，尤其是聽力受損已經很嚴重時，會放大倍率，所以即使只有細微聲響，也會變得很大聲。而人工電子耳是透過微小電流直接刺激聽覺神經，等於繞過損害的聽覺細胞，不會有所謂的大小聲或麥克風效應，能讓聽損狀況嚴重的人，恢復到與正常人一樣，「雖然一開始聽到的聲音會像機器人的金屬聲，但因長輩大腦已有語言能力，會自行轉化並慢慢適應。」只是人工電子耳需要以手術植入，年長者恐怕會更抗拒。

戴助聽器 需要時間練習

無論是配戴助聽器或人工電子耳，都需要時間學習。振興醫院聽覺醫學中心主任力博宏說，當聽力慢慢退化時，有很長一段時間無法正常接收聲音，大腦也會慢慢習慣沒有聲音的狀態，戴上助聽器後的確會幫忙找回聲音，但大腦仍需要一段時間重建聽覺記憶。「適應需要時間，不能把戴助聽器當作手機，期待它一開機就能使用的很滿意。」

他建議選配助聽器前仍要先到醫院做詳細的聽力檢查，針對聽損的程度與類型挑選適合的助聽設備，並且要由選配師或聽力師協助設定以及後續追蹤、調整。更重要的是，無論是配戴助聽器或人工電子耳，都需要時間練習，在練習的過程中若有挫折不要灰心、也不要放棄，慢慢習慣後自然就能再次享受世界的聲音。

失智 醫學 手術

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