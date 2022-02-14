帶失智長者出遊 防疫也要防走失

出遊時，應隨時要有一人陪伴著失智者。 (Getty Images)

新冠疫情 持續延燒，是否該帶家中失智 長者出遊？醫師建議，中重度失智者最好不要出遊。輕度失智者出遊時，一定要有兩位以上家人陪伴互相支援，避免走失，在疫情籠罩下，更須做好萬全的防疫 準備。

中重度者不宜出遊

台北國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，大多數失智長者平日生活簡單規律，但外出旅遊會因「環境變動」，造成失智者的情緒緊張、生活作息紊亂，若外宿更難以控管，因此建議中重度失智者的環境勿做太大變動，最好不要出遊。

挑選好上廁所景點

帶輕度失智者出門，廖品雯提醒，務必要顧及失智長者的「自尊心」與「安全性」，一定要有家人跟在旁，尤其長者上廁所時要特別注意跟緊，以防走失；更要考量長者的體力，出遊時安排的景點不要太多，最好定點旅遊，選擇上廁所方便的旅遊景點。

林口長庚醫院失智中心主任徐文俊指出，對失智長者而言，家人溫馨團聚，遠勝於舟車勞頓前往景點旅遊，建議選擇容易到達、旅途時間短的彈性行程，可規畫長者對風景點有特殊情感，讓家人有團聚感為主的景點；旅行時務必要維持長者的生活常規，例如起床、吃飯的作息；要讓長者體會旅程家人陪伴的喜悅，但也要尊重長者的意見及想法，可降低衝突，讓旅途更順利。

衣服藥物要帶夠

徐文俊提醒，帶長者出門前，務必要攜帶長輩的隨身藥物，也因為失智者較少出門，需要注意日夜溫差大的保暖問題，衣服要帶足，如有失禁困擾，尿布和替代衣物也要多帶，以備不時之需。

因為疫情群聚感染事件，導致許多家庭旅遊行程取消，帶失智長者出遊的機會變得更少，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，若真的帶失智長者外出，防疫措施必須多注意，戴好口罩、勤洗手、攜帶防疫酒精等。

湯麗玉表示，過年期間外出拜年或走春踏青時，應讓失智長者穿上顏色鮮豔、易辨識衣服，可準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具；行程要單純簡化，有充分彈性，若失智者吵著要回家就帶回家；外出若需要上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，切勿讓失智者單獨一人等候。