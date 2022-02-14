我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

帶失智長者出遊 防疫也要防走失

記者謝承恩、黃妙雲
出遊時，應隨時要有一人陪伴著失智者。 (Getty Images)
出遊時，應隨時要有一人陪伴著失智者。 (Getty Images)

新冠疫情持續延燒，是否該帶家中失智長者出遊？醫師建議，中重度失智者最好不要出遊。輕度失智者出遊時，一定要有兩位以上家人陪伴互相支援，避免走失，在疫情籠罩下，更須做好萬全的防疫準備。

中重度者不宜出遊

台北國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，大多數失智長者平日生活簡單規律，但外出旅遊會因「環境變動」，造成失智者的情緒緊張、生活作息紊亂，若外宿更難以控管，因此建議中重度失智者的環境勿做太大變動，最好不要出遊。

挑選好上廁所景點

帶輕度失智者出門，廖品雯提醒，務必要顧及失智長者的「自尊心」與「安全性」，一定要有家人跟在旁，尤其長者上廁所時要特別注意跟緊，以防走失；更要考量長者的體力，出遊時安排的景點不要太多，最好定點旅遊，選擇上廁所方便的旅遊景點。

林口長庚醫院失智中心主任徐文俊指出，對失智長者而言，家人溫馨團聚，遠勝於舟車勞頓前往景點旅遊，建議選擇容易到達、旅途時間短的彈性行程，可規畫長者對風景點有特殊情感，讓家人有團聚感為主的景點；旅行時務必要維持長者的生活常規，例如起床、吃飯的作息；要讓長者體會旅程家人陪伴的喜悅，但也要尊重長者的意見及想法，可降低衝突，讓旅途更順利。

衣服藥物要帶夠

徐文俊提醒，帶長者出門前，務必要攜帶長輩的隨身藥物，也因為失智者較少出門，需要注意日夜溫差大的保暖問題，衣服要帶足，如有失禁困擾，尿布和替代衣物也要多帶，以備不時之需。

因為疫情群聚感染事件，導致許多家庭旅遊行程取消，帶失智長者出遊的機會變得更少，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，若真的帶失智長者外出，防疫措施必須多注意，戴好口罩、勤洗手、攜帶防疫酒精等。

湯麗玉表示，過年期間外出拜年或走春踏青時，應讓失智長者穿上顏色鮮豔、易辨識衣服，可準備愛的手鍊、愛心布標、衛星定位器等預防走失工具；行程要單純簡化，有充分彈性，若失智者吵著要回家就帶回家；外出若需要上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，切勿讓失智者單獨一人等候。

失智 疫情 防疫

上一則

3伸展、3肌力訓練每天做3次 宅在家也可保健康

延伸閱讀

美利堅大學 即起發放品質達標的KN95口罩

美利堅大學 即起發放品質達標的KN95口罩
消滅病毒→與病毒共存「反正就這樣了」 防疫漸消極

消滅病毒→與病毒共存「反正就這樣了」 防疫漸消極
選台北市長？陳時中首鬆口「沒有絕對拒絕」

選台北市長？陳時中首鬆口「沒有絕對拒絕」
疫情期間找樂子 哥倫比亞「顛倒屋」體驗天旋地轉

疫情期間找樂子 哥倫比亞「顛倒屋」體驗天旋地轉

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
高血脂患者飲食要特別注意，食物烹調宜選用清蒸、水煮，多吃新鮮蔬菜、全穀食品。（本報資料照片）

調節血脂 養成8個好習慣

2022-02-07 02:00

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊