失智者冬日作息 首重規律

親友應時常注意失智症病人的保暖。(本報資料照片)

失智 症病人的症狀會隨著很多因素變化，譬如：季節轉換、天候改變、環境變化、生活作息劇烈變動、患者的睡眠情形，或是其餘大大小小的身體狀況等。

以季節或天候來說，日照時間縮短和氣溫快速下降，很容易造成失智症患者的認知功能跟著變壞。造成日照減少最常見的情形就是陰雨天，或是深秋到初春這段時間，患者常有認知功能衰退、行為混亂，或是睡眠紊亂等問題。

在一年日照最短、天氣最冷的一段時間裡，患者的主要照顧者們，或是前來拜訪的親友們，該為患者注意些什麼呢？

1.盡量維持原本的作息

首要應該盡量維持患者原本的作息模式。親友來訪時不可過度刺激患者，避免太早或太晚登門拜訪，影響患者日常的醒睡周期。白天應盡量保持室內光亮，黃昏時分應盡量讓患者處於安靜的環境，以免影響之後的睡眠。

2.不要執著於指正錯誤

失智症患者隨著疾病嚴重程度，可能會忘記或認錯比較不熟、甚至某些常見面的家人，這是疾病的一部分，並不是真的忘了你，只是想不起來而已。

遇到這種情形不必太難過，也不應該執著於指正患者的錯誤，若患者始終堅持己見，可以順著患者的意思含糊說過去，以免過度刺激患者造成後續照顧的困難。

3.患者反覆詢問，巧妙轉移話題

有時患者也會反覆說同樣的話，或是做同樣的要求，譬如一直要求家人吃同樣的東西，或是反覆問家人什麼時候來的，或是什麼時候會離開。這時應盡量巧妙的轉移話題，讓患者的心思放到另一件事上，而不是強力的制止他。

4.注意患者的保暖

失智症患者也常常忘記天冷應該添加衣物，在見到許久不見的親人時，注意力更是常常沒辦法放在自己身上，所以在一旁的親友應時常注意患者的保暖。

與患者相處的時間過了一年就少了一年，希望年年不留遺憾。