退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

（圖：健康醫療網提供）

日本銀髮川柳徵文有一則短句「人生已經不迷茫了，但總是會迷路」，詼諧而殘酷的點出年紀變大之後的現實，許多人也許還不到迷路的地步，但可能有容易忘東忘西、記憶力變差的困擾。瑞琪（化名）向來以精明能幹自豪，退休 後覺得記憶力大不如前，現在出門買東西，常常缺了一兩樣；聊天時，提到那個某某某，什麼都想起來了，就是名字想不到；有時突然要填寫手機號碼，還會愣了一下才想起。瑞琪覺得自己健忘有點丟臉，也擔心這會是失智 嗎？

健忘不等於失智 先別慌

林靜君諮商心理師 表示，許多人和瑞琪一樣，出現健忘時，開始害怕是失智症。但醫學研究，記憶力減退是正常老化現象，而失智是腦部的認知障礙疾病，兩者並沒有直接相關。簡單來說，健忘就像機器用久了比較容易卡卡的，速度會慢些，但功能是存在的，而失智症就是腦部的零件壞了，本來應該有的功能毀損。一時想不起自己的電話號碼，經提示或後來想起來，這是健忘老化現象。如果忘記電話號碼是用來撥打電話用，可能認知功能已經出現障礙。

如果想要自我評估有沒有失智徵兆，可上網搜尋「AD-8極早期失智症篩檢量表」進行評估，或到鄰近健康服務中心及醫院篩檢。特別提醒，自我評估時如量表分數總得分大於或等於2分，需要透過更詳細的檢查，由專業醫師進行診斷，以免錯失早期治療機會。

輕鬆調適健忘 四招保持好腦力

健忘雖然是老化的正常現象之一，但不同人之間仍有相當的差異，要降低健忘帶來的困擾，要如何保持好腦力，林靜君諮商心理師提供有效方法：

1.樂觀面對，創造好心情

不妨幽默面對「加齡」所帶來的現象，忘記能力很強也可以當成優點，至少不快樂的事情留存的時間短一些。實際上，焦慮與憂鬱等情緒會影響到人的記憶力，維持好心情，可以讓人生活愉悅，提升專注力。

2.善用工具，維持生活有序

事情太多時可以善用工具提醒，待辦事項逐一設定手機鬧鐘，猶如秘書陪在身邊叮嚀自己。物品盡量放置在固定位置，例如票卡、鑰匙放在外出皮包，減少更換皮包而遺漏的機率。

3.增加生活刺激，學習新事務

大腦愈用愈靈光，學習新的事務、增加生活中刺激，有助於大腦神經連結，活絡腦健康。對你愈是有吸引力的愈有效果，如果愛看韓劇，不妨進階去學習韓語，多接觸新鮮事會讓腦袋保鮮。

4.增多運動

運動不只有益身體健康也能讓大腦保持活力，研究指出銀髮族可透過3個月以上的有氧運動、或6個月以上的漸進式中高強度阻力運動來提升認知能力，有氧運動包含快走、游泳及爬山等，而阻力運動常見的有以自己的體重為負荷的蹲馬步，也可使用彈力帶或水瓶當成輔助工具。

退休後如果沒有嗜好或維持社交活動，可能使得用腦的機會變少，退化得越快，需要不時的鍛鍊及刺激維持好腦力，可以試著規律運動強身又健腦，豐富生活不憂鬱。

文章來源：退休之後老是丟三落四，忘東忘西怎麼辦？

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資料來源：健康醫療網

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