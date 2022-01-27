長者飲食常嗆到？當心吞嚥困難藏致命危機

隨著年齡增長，吞嚥能力會慢慢退化。（圖：嘉義基督教醫院提供）

如果吃東西時覺得食物卡在喉嚨，或是吞的時候很費力，就可能出現「吞嚥困難」了。特別是容易流口水、吃東西常嗆到、餐後口內有食物殘留等困擾的人，小心容易發生吞嚥困難問題，更不可輕忽「嗆到」可能帶來致命的危機。

進食細嚼慢嚥 坐姿保持90度

根據統計，台灣約12.8%的65歲以上長者出現吞嚥困難，並且隨著人口高齡化的到來，比率也將逐漸提升。當察覺自己或家人出現吞嚥困難時，應該盡快到耳鼻喉科或復健科進行評估，並安排後續的語言治療訓練。在平時進食也要注意吞嚥安全，多做一些相關運動，以維持吞嚥功能。

我們吃東西時，會先從辨識食物是否可以進食開始，之後會將食物送入口中咀嚼，咀嚼完成後才進行吞嚥，之後會將食物送入食道再進到胃。但只要在其中任何一個過程出現問題，例如流口水、嗆食、餐後口內有食物殘留等過程發生狀況，都稱之為「吞嚥困難」。

如何提升吞嚥功能？建議平日只在精神好時進食，身體要保持90度坐姿，細嚼慢嚥，注意每一口都確實吞下後再吃下一口；每一口吞完後注意自己的聲音是否出現改變，例如聽起來濕濕的，像有痰的聲音；用餐過程中避免講話，並且在進食前後確實做好口腔清潔。

吃東西嗆到 應該避免拍背

要特別注意的是，當出現嗆到的狀況時（但仍有呼吸），請避免拍背或是再喝水，只要鼓勵用力咳嗽即可，以免異物掉入呼吸道更深處，導致吸入性肺炎。如果長輩嗆到後出現無法呼吸及說話的情形，則須立即使用「哈姆立克法」將異物排出，也就是站在他的身後，雙手握拳環抱置於肚臍上方，往上往後用力擠壓。

「吞嚥健口操」可以強化吞嚥所需的肌力，建議在每天飯前進行，作為進食前的暖身運動。