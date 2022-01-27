我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

長者飲食常嗆到？當心吞嚥困難藏致命危機

周真伊／南投基督教醫院語言治療師
隨著年齡增長，吞嚥能力會慢慢退化。（圖：嘉義基督教醫院提供）
隨著年齡增長，吞嚥能力會慢慢退化。（圖：嘉義基督教醫院提供）

如果吃東西時覺得食物卡在喉嚨，或是吞的時候很費力，就可能出現「吞嚥困難」了。特別是容易流口水、吃東西常嗆到、餐後口內有食物殘留等困擾的人，小心容易發生吞嚥困難問題，更不可輕忽「嗆到」可能帶來致命的危機。

進食細嚼慢嚥 坐姿保持90度

根據統計，台灣約12.8%的65歲以上長者出現吞嚥困難，並且隨著人口高齡化的到來，比率也將逐漸提升。當察覺自己或家人出現吞嚥困難時，應該盡快到耳鼻喉科或復健科進行評估，並安排後續的語言治療訓練。在平時進食也要注意吞嚥安全，多做一些相關運動，以維持吞嚥功能。

我們吃東西時，會先從辨識食物是否可以進食開始，之後會將食物送入口中咀嚼，咀嚼完成後才進行吞嚥，之後會將食物送入食道再進到胃。但只要在其中任何一個過程出現問題，例如流口水、嗆食、餐後口內有食物殘留等過程發生狀況，都稱之為「吞嚥困難」。

如何提升吞嚥功能？建議平日只在精神好時進食，身體要保持90度坐姿，細嚼慢嚥，注意每一口都確實吞下後再吃下一口；每一口吞完後注意自己的聲音是否出現改變，例如聽起來濕濕的，像有痰的聲音；用餐過程中避免講話，並且在進食前後確實做好口腔清潔。

吃東西嗆到 應該避免拍背

要特別注意的是，當出現嗆到的狀況時（但仍有呼吸），請避免拍背或是再喝水，只要鼓勵用力咳嗽即可，以免異物掉入呼吸道更深處，導致吸入性肺炎。如果長輩嗆到後出現無法呼吸及說話的情形，則須立即使用「哈姆立克法」將異物排出，也就是站在他的身後，雙手握拳環抱置於肚臍上方，往上往後用力擠壓。

「吞嚥健口操」可以強化吞嚥所需的肌力，建議在每天飯前進行，作為進食前的暖身運動。

吞嚥健口操。（資料來源／南投基督教醫院）
吞嚥健口操。（資料來源／南投基督教醫院）

上一則

甲狀腺亢進作祟 17歲少年脖子以下突然無法動

下一則

健康吃年菜 掌握5要點

延伸閱讀

被指疫調通知慢半拍 桃園嗆北市嘴砲卸責

被指疫調通知慢半拍 桃園嗆北市嘴砲卸責
服用抗生素碰禁忌 不只藥效失效 還可能要命

服用抗生素碰禁忌 不只藥效失效 還可能要命
85歲婦靜脈栓塞腳腫難走路 血栓溶解再置放支架恢復

85歲婦靜脈栓塞腳腫難走路 血栓溶解再置放支架恢復
新冠重症、中風年長者易嗆咳 復健可避致命危機

新冠重症、中風年長者易嗆咳 復健可避致命危機

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供

提升免疫力 營養師建議使用彩虹飲食法

2022-01-20 05:15

超人氣

更多 >
每人3個免費N95口罩 全美開始發

每人3個免費N95口罩 全美開始發
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的