50歲過後膝蓋老是喀喀響 是退化嗎？

預防關節退化，可定期做骨質密度檢測。(本報資料照片)

膝關節是支撐身體重量的重要關鍵，平均承受約35公斤，體重愈重或走路姿勢、運動方式錯誤，軟骨磨損的機率也愈大，容易加速膝關節退化。50歲過後，膝關節逐漸開始出現不同程度的疼痛、痠腫甚至無力，影響出門行走意願。但是愈不動、關節退化愈快，久了就陷入惡性循環。

「醫生，我的膝蓋最近有點卡，轉到某個角度會發出喀喀聲，前側偶爾隱隱作痛，我的膝蓋退化了嗎？」根據統計，50歲以上民眾大約5成都有退化性關節炎的症狀，只是嚴重程度不一，「護膝」已經是中高齡重要的養生保健之一。WaCare專家、物理治療師洪岳裕呼籲，要減少關節磨損，重點是避免過度負荷，包括肥胖 、過度使用、不良生活行為等。膝蓋關節退化有哪些常見的症狀以及預防方法，請看以下Q＆A。

Q1：我明明還很年輕，為什麼會膝關節退化？

A：退化性關節炎又稱「骨關節炎」或「變質性關節炎」，隨著年齡及活動量增加，關節內的軟骨逐漸磨損退化，降低骨骼摩擦緩衝功能，因此感到疼痛。青壯年缺乏運動或過度運動，都會罹患退化性關節炎；上班族習慣翹腳、女性愛穿高跟鞋都會增加膝蓋壓力。過胖也是高危險群，想要控制關節炎風險，體重是主因。

Q2：為什麼女性較男性患者略多？

A：邁入更年期，雌激素分泌量快速下降，骨質容易疏鬆、新陳代謝變慢，一方面肌力不足使關節軟骨缺乏支撐，一方面中年出現肥胖現象，出現退化性關節炎的時間比男性早。另外，女性常蹲跪或彎腰做家事，對膝蓋造成的負擔很大。

Q3：退化性關節炎是身體自然老化現象，年齡到了免不了會受影響？

A：膝關節退化與年齡無直接關係，而是軟骨受到損傷破壞，跟不良生活習慣有關。例如：運動習慣與方式、工作長期負重、過度跑跳等。最近吹起健身 風，許多人嘗試重量訓練，若肌肉 量不足、動作錯誤，膝蓋首當其衝。

Q4：若膝蓋已經出現疼痛不適該怎麼辦？

A：紅腫熱痛等發炎症狀明顯時，應先休息、減輕承受的壓力；一般輕、中度退化性關節炎可使用藥物、物理治療改善，嚴重退化則需要手術治療。記得就診請醫師評估，照X光觀察軟骨磨損程度，勿過度推拿按摩。

Q5：罹患退化性關節炎，還可以運動嗎？

A：透過運動適當鍛鍊肌肉，可以減少關節負擔、增加關節活動度；若因為怕痛而不敢運動，反而會使關節愈來愈僵硬。不妨交替走路、游泳、騎腳踏車，依個人能力分次進行，建議諮詢專業骨科醫師。

Q6：還有哪些關節保養的方法？

A：保持正常作息，控制體重、少搬重物、多曬太陽等；若家中長輩發生關節退化，選擇適當輔具減輕受力。平常可補充對關節有益的營養素，例如：蛋白質、膠原蛋白、維生素C、含鈣食物、抗氧化劑等，修復關節軟骨並減緩發炎。