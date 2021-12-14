補充蛋白質搭配運動 遠離肌少症 健康老化

高蛋白質食物要多攝取。(取材自Pelexs)

少數長者因為某些因素，減少肉蛋類與奶製品食物攝取，長期下來可能有潛在蛋白質缺乏的風險，台灣關渡院長陳亮恭則發表最新研究指出，健康老化的關鍵是攝取好的營養，其中蛋白質十分重要，蛋白質是大分子，進入人體後會分解成胺基酸，因此也可補充支鏈胺基酸，同時配合舉啞鈴等阻抗運動，增加肌肉 力量，遠離肌少症。

陳亮恭說，此研究分為兩組，各40人，年齡為50歲以上，其中實驗組補充含支鏈胺基酸的保健食品，對照組則未補充，兩組人員每周都須至健身 房運動一次，回家後一周內再運動一次，並搭配阻抗運動，共追蹤12周，發現實驗組肌肉變多、脂肪變少、肌力變好，而對照組肌力增加幅度則比較小。

陳亮恭說，大家隨年齡增長，慢慢容易累、爬樓梯有點喘等，顯示肌肉力量逐漸衰退，要維持肌肉力量，攝取蛋白質最為重要。台灣衛福部國健署建議，長者每人每天每公斤體重攝取1.2克蛋白質。而要增加肌肉力量，還要配合舉啞鈴、彈力帶、深蹲等阻抗運動，但如快走、游泳等促進心肺功能運動也不能荒廢。

陳亮恭說，年長者應注重營養、運動，避免肌少症引發行動變慢、無力、容易跌倒、骨折、失能、增加死亡率，甚至是憂鬱、失智 。因此平時要有身心運動、優質營養、社會連結、預防保健、慢病管理，希望大家都健康老化，也就是年老後不失能、不失智、不須人家照顧。